Toyota Highlander 2023. Odświeżony 7-osobowy SUV już w ofercie. CENNIK

Flagowy hybrydowy SUV w gamie marki Toyota, zadebiutował w Europie Zachodniej, w tym w Polsce, w 2021 roku. Highlander zapewnia bezpieczną, komfortową i oszczędną jazdę za sprawą napędu hybrydowego, inteligentnego napędu na cztery koła AWD-i oraz przestronnego wnętrza z trzema rzędami siedzeń.

Toyota Highlander na rok modelowy 2023 jest napędzana dobrze znaną jednostką 2.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i e-CVT. Łączna moc układu hybrydowego wynosi 248 KM, a napęd trafia na cztery koła poprzez bezstopniową, automatyczną skrzynię biegów. Przy emisji CO2 na poziomie 149 g/km (w cyklu mieszanym WLTP) Highlander oferuje najlepszy stosunek masy do emisji w swoim segmencie dla samochodów nieładowanych prądem z sieci.

Odmłodzona Toyota Highlander jest dostępna do zamówienia w Polsce. Podstawowa wersja Comfort kosztuje od 231 700 zł. Odmiana Prestige została wyceniona na minimum 253 000 zł. Za topowy Executive trzeba zapłacić co najmniej 270 600 zł. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów na przełomie roku.

Toyota Highlander 2023

Zmiany na rok modelowy 2023

Toyota Highlander będzie dostępna w nowym metalizowanym lakierze Cypress Green. Kontrastują z nim nowe, lśniąco czarne felgi aluminiowe w rozmiarze 20 cali. Wnętrze zyskuje bardziej ekskluzywny charakter dzięki nowym skórzanym tapicerkom w kolorach beżu i karmelu.

Wyposażenie na rok modelowy 2023 zostało wzbogacone o nowy system multimedialny Toyota Smart Connect z 12,3-calowym ekranem dotykowym HD, nawigację online udostępniającą w czasie rzeczywistym informacje o sytuacji na drodze oraz agenta głosowego. Nawigacja korzysta z internetu z własnej karty SIM samochodu zainstalowanej w module DCM, z czteroletnim pakietem danych w cenie auta. Takie rozwiązanie sprawia, że nie ma potrzeby podłączania multimediów do internetu w telefonie. Stałe podłączenie do sieci umożliwia również bezprzewodowe aktualizacje systemu multimedialnego i nawigacji.

Od wersji Prestige nawigacja Connected otrzymuje dodatkową funkcję offline, która umożliwia planowanie tras, gdy połączenie z internetem nie jest dostępne np. z powodu braku zasięgu. System daje również dostęp do map miast 3D, funkcji rozpoznawania znaków drogowych i informacji o lokalizacji stacjonarnych fotoradarów.

Toyota Highlander MY23

Nowe systemy umożliwiają korzystanie z praktycznych funkcji zdalnych, w tym zdalnego blokowania i odblokowywania drzwi oraz włączania świateł awaryjnych, aby szybciej zlokalizować samochód na dużym parkingu. Umożliwiają bezprzewodowe połączenie ze smartfonem za pośrednictwem Apple CarPlay oraz połączenie przewodowe do korzystania z systemu Android Auto. Wszystkie Highlandery są teraz wyposażone w stację do ładowania bezprzewodowego, przesuniętą w przedniej konsoli dla łatwiejszego użytkowania.

Tablica wskaźników została całkowicie przeprojektowana, otrzymując Digital Cockpit – nowy cyfrowy wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala, który jest łatwy w obsłudze i pozwala szybko przeglądać kluczowe dane pojazdu bez rozpraszania uwagi podczas jazdy. Wyświetlacz tworzy efekt trójwymiarowego, wklęsłego zestawu wskaźników, z grafiką, którą można dostosować do preferencji kierowcy, wybierając spośród czterech motywów stylistycznych: Casual, Smart, Tough i Sport.

Toyota Highlander MY23