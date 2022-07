Groźnie wyglądająca sytuacja na rondzie w Łukowie. Volkswagen zaparkował w ozdobnych krzewach

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jest upał, ludzie są rozkojarzeni. Na drodze jednak trzeba być cały czas skupionym. Kierowca Volkswagena jednak stracił panowanie nad swoim samochodem i wylądował w nietypowym miejscu.

W minioną sobotę, około godziny 19 dyżurny z łukowskiej policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na rondzie przy ulicy Kaczorowskiego. Oczywiście na miejsce zostali wysłani policjanci.

Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia zastali Volkswagena Golfa, który stał zaparkowany pomiędzy ozdobnymi krzewami na środku ronda. Według ustaleń policjantów, kierujący Golfem 44-latek stracił panowanie nad swoim pojazdem i uderzył w krawężnik.

Po tym zdarzeniu ściął znak drogowy. Jednak to nie był koniec jego podróży. Z impetem wjechał w tablice, które znajdowały się na środku ronda i to właśnie one zakończyły jazdę mężczyzny. Na rondzie Volkswagen został do przyjazdu policji.

W wyniku tego wypadku, jedyną poszkodowaną okazała się żona 44-latka, która trafiła do szpitala. Całe szczęście okazało się, że urazy jakich doznała 44-latka nie zagrażają jej życiu.

Jak ustalili funkcjonariusze, w momencie wypadku mężczyzna był trzeźwy. Sam zainteresowany nie był w stanie logicznie wytłumaczyć, jak doszło do tego niefortunnego ciągu zdarzeń.

Teraz prowadzący postępowanie ustalą szczegóły i dokładne okoliczności zdarzenia, przeanalizują zapis kamer miejskiego monitoringu, który zarejestrował moment zaistnienia wypadku.

Jak widać, warto uważać i być skupionym na drodze. Podczas upałów trzeba odpowiednio się nawadniać, gdyż za mało płynu w organizmie powoduje rozkojarzenie, a co za tym idzie nieuwagę na drodze. Co prawda nie jest to powód tego zdarzenia, ale warto o tym pamiętać.