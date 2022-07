Sprzedaż samochodów w Polsce spada dalej. Czerwiec 2022 roku z dwunastym spadkiem z rzędu

Więcej informacji na temat rynku motoryzacyjnego w Polsce znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Z danych opublikowanych przez instytut SAMAR wynika, że w czerwcu 2022 roku w Polsce zarejestrowano 45 108 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 tony. To oznacza spadek o blisko 11 proc. w stosunku do czerwca roku ubiegłego. Porównując dane z majem roku 2022 rynek polski odnotował jednak wzrost. Ten wynosi blisko 9,5 proc.

SAMAR postanowił podsumować też dane dla pierwszego półroczna roku 2022. Z danych CEPiK jasno wynika, że w ciągu sześciu miesięcy w Polsce zarejestrowano 243 972 auta osobowe i dostawcze do 3,5 tony. W analogicznym okresie roku 2021 wynik był o prawie 37 tys. sztuk wyższy. To oznacza spadek o ponad 13 proc. Jak mogą wyglądać dane sumaryczne dla całego roku 2022? Prognoza IBRM SAMAR zakłada rejestrację około 455 tys. samochodów osobowych oraz 70 tys. dostawczych.

Czemu sprzedaż nowych samochodów w Polsce maleje?

Miesiąc czerwiec roku 2022 nie jest wcale wyjątkowy pod względem spadku sprzedaży nowych samochodów osobowych i dostawczych w Polsce. To bowiem dwunasty spadek z rzędu. Co ważne, w złej kondycji jest nie tylko rynek w naszym kraju, ale tak naprawdę i w całej Europie. Sprzedaż samochodów spada, bo nowych samochodów po prostu nie ma. O problemach produkcyjnych decydują takie czynniki jak niska dostępność półprzewodników, problemy z dostawami surowców i komponentów oraz rosnące stopy procentowe i inflacja.

Powyższe problemy są nie tylko efektem popandemicznym, ale zostały dodatkowo spotęgowane przez wojnę w Ukrainie. Ukraina i Rosja były ważnymi dostawcami surowców i materiałów do sektora moto. Na razie na te problemy niewiele uda się poradzić...

Najczęściej kupowane marki i modele aut w Polsce. Zestawienie Top 10

Jak wygląda struktura polskiego rynku samochodów nowych? 29 proc. udziału w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych mają klienci prywatni. Firmy nabyły zatem prawie 71 proc. pojazdów. Liderem wśród producentów w Polsce jest Toyota. W czerwcu roku 2022 sprzedała 6987 pojazdów, tym samym deklasując rywali.

Najczęściej wybierane marki samochodów w Polsce w czerwcu roku 2022:

Toyota – 6987 sztuk Skoda – 3894 sztuki Volkswagen – 3365 sztuk Kia – 2656 sztuk Hyundai – 2631 sztuk Dacia – 2508 sztuk BMW – 2331 sztuk Mercedes – 2214 sztuk Audi – 1715 sztuk Ford – 1336 sztuk

Toyota zdominowała również zestawienie najpopularniejszych modeli samochodów w czerwcu roku 2022. Japońskie logo znajduje się na masce aż czterech aut z zestawienia Top 10. Mowa o Corolli, C-HRze, Yarisie i RAV4.

Najczęściej wybierane modele samochodów w Polsce w czerwcu roku 2022: