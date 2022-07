ITD zatrzymała przeładowany samochód kuriera. Paczki wysypywały się nawet z kabiny

Zobacz wideo Ford Mustang Mach 1 wciąż potrafi być szalony, ale nie bryka już jak nieokiełznany kucyk

Inspekcja Transportu Drogowego co jakiś czas publikuje informacje o zatrzymaniu mocno przeładowanych pojazdów, ważących często nawet kilkadziesiąt ton. Tym razem mamy do czynienia ze zdecydowanie mniejszym i lżejszym pojazdem, ale za to wypełnionym towarem po brzegi.

Zatrzymali samochód kuriera wypełniony paczkami po brzegi

Inspektorzy ITD dostrzegli felerną ciężarówkę w miniony czwartek na jednej z ulic Lublina. Od razu nabli podejrzeń, że pojazd może być przeładowany, dlatego zdecydowali się go zatrzymać do kontroli. Za jego kierownicą siedział kierowca świadczący usługi kurierskie.

Okazało się, że samochód ciężarowy faktycznie wyładowany jest po brzegi. Paczek było tak dużo, że nie zmieściły się w przestrzeni ładunkowej, ale wypełniały też sporą część kabiny pasażerskiej. Sterta kartonów, którą kurier ułożył na fotelach pasażerów sięgała sufitu.

Inspektorzy skierowali więc pojazd na ważenie, gdzie okazało się, że przekroczył dopuszczalne normy. Maksymalna masa dla załadowanej ciężarówki tego typu wynosiła 7,5 tony, a wynik przekroczył ją o prawie dwie tony, Pojazd kuriera ważył aż 9,3 tony.

Inspektorzy nałożyli na kierowcę mandat w wysokości tysiąca złotych, ale to nie koniec przykrych konsekwencji. Wszczęto również postępowanie administracyjne wobec przewoźnika, który za naruszenie przepisów będzie musiał zapłacić karę do dwóch tysięcy złotych.

