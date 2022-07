Koniec papierowych katalogów. Nowych Volkswagenów nie pooglądasz w drukowanych broszurach

Volkswagen planuje najpóźniej do 2050 roku stać się firmą z neutralnym bilansem emisji CO2. By było to możliwe, konieczne są działania na wielu polach, począwszy od ograniczenia emisji CO2 przy wydobyciu i przetwarzaniu surowców, służących do produkcji samochodów, samej produkcji, dostaw aut do dealerów, a także eksploatacji i serwisowania samochodu aż po jego utylizację.

REKLAMA

Koniec drukowanych katalogów to kolejny krok marki Volkswagen w Polsce na drodze do ograniczenia negatywnego wpływu na klimat i środowisko. Od minionego roku Volkswagen wraz z Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych prowadzi projekt kompensacji śladu węglowego samochodów z parku dziennikarskiego: w ramach tej inicjatywy zasadzono już ponad 10 hektarów nowych drzew. Ponadto wszystkie fabryki marki w Polsce, w tym Odlewnia Volkswagen Poznań w której produkowane są elementy obudowy silnika do elektrycznych modeli ID., zasilane są energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Rezygnacja z papierowych katalogów to naturalna konsekwencja działań naszej marki zgodnych ze strategią Way to Zero. Digitalizacja dla klientów oznacza wygodę i dostępność informacji o samochodach Volkswagen w każdym miejscu i czasie, a dla sieci dealerskiej brak problemów z utylizacją zdezaktualizowanych materiałów

– mówi Michał Zygmanowski, dyrektor marketingu marki Volkswagen.

Jak może wyglądać podatek od spalinówek? Niektóre kraje mają drakońskie regulacje

Rezygnacja z papierowych katalogów nie oznacza, że znikną one natychmiast z salonów Volkswagena. Jeszcze przez jakiś czas dealerzy będą mogli zamawiać katalogi takich modeli, jak ID.3, ID.4, Arteon, Arteon Shooting Brake i Tiguan. Będą one dostępne w salonach do wyczerpania zapasów.

Volkswagen informuje klientów, że ze wszelkimi szczegółami dotyczącymi poszczególnych modeli i oferty (informacje, cenniki, konfigurator), będzie można się zapoznać na stronie internetowej www.volkswagen.pl.