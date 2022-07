Korek nie zwalnia z tego obowiązku. Albo dojedź do krawędzi, albo dostaniesz 2,5 tys. zł mandatu

Porady związane z przepisami o ruchu drogowym znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Obecnie spokojnie możemy mówić o wakacyjnym rozprężeniu ruchu w miastach. Rotacyjne wyjazdy na wakacje sprawiają, że w centrach pojawia się mniejsza ilość pojazdów. Czy to całkowicie kasuje korki? Niestety nie. Szczególnie w czasie szczytów komunikacyjnych. A kierowca stający w korku zawsze powinien pamiętać o jednym. Wymogiem podstawowym jest korytarz życia.

Jak utworzyć korytarz życia? To proste.

Na czym polega korytarz życia? Zasada jest prosta. Pojazdy stojące na pasie lewym dojeżdżają do lewej krawędzi drogi, a np. pasie środkowym i prawym do prawej. Dzięki temu środkiem mogą swobodnie przejechać pojazdy służb ratunkowych jadące chociażby na miejsce wypadku drogowego. A w takim przypadku jak wiadomo każda sekunda może zadecydować o życiu lub śmierci.

Nie stworzysz korytarza życia? Mandat nawet do 2,5 tys. zł

Znaczenie korytarza życia jest potężne. Właśnie dlatego ustawodawca aktualizując taryfikator mandatów postanowił obwarować go wysoką karą. Kierujący, który będzie utrudniać przejazd pojazdu uprzywilejowanego, podlega karze z artykułu art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń. W taryfikatorze grzywna została określona na kwotę wynoszącą od 500 do 2500 zł. Co więcej, kierowca prawdopodobnie dostanie też punkty karne. Policjanci uznając, że stworzył w ten sposób zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, mogą dopisać do jego konta 6 punktów.

Warto pamiętać o tym, że mandat wynoszący od 500 do 2,5 tys. zł i 6 punktów karnych dostanie nie tylko kierujący, który nie utworzy korytarza życia. Identyczną grzywnę dostanie kierowca, który postanowi z niego korzystać i przejechać nim zaraz za karetką.

Korytarz życia a korek. Obowiązek to obowiązek!

Ważne pytanie brzmi: korytarz życia tworzyć już zatrzymując się w korku czy dopiero słysząc sygnał np. karetki? Lepiej zacząć odsuwać pojazd do krawędzi jezdni już podczas zwalniania. W takim przypadku kierujący ma dużo większe pole do manewrowania. Po zatrzymaniu może wykonać przede wszystkim delikatną korektę. Na inny manewr na ogół nie pozwala ograniczona przestrzeń wokół.

Pojazdy uprzywilejowane, czyli właściwie to jakie?

Na koniec jeszcze jedno pytanie: konieczność tworzenia korytarza życia dotyczy pojazdów uprzywilejowanych, ale tak właściwie to jakich? Art. 53 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym jasno określa, że pojazd uprzywilejowany musi spełnić dwa wymogi:

wysyłać jednocześnie sygnały świetlne i dźwiękowe,

mieć włączone światła drogowe lub mijania.

To oznacza, że w tą kategorię złapie się nie tylko karetka, pojazd strażacki czy radiowóz, ale też np. samochody Straży Granicznej, CBA, ABW, Służby Więziennej, wojskowe, służb wywiadowczych czy rządowe należącego do SOP. Warto o tym pamiętać w czasie jazdy.