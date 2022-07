Znak B-37 codziennie zmienia znaczenie. Nie daj się złapać policjantowi

Wielu kierowców uważa, że wyglądają dziwacznie. Znaki B-37 i B-38 przypominają znacznie popularniejszy znak B-35 zakazujący parkowania, ale działanie dwóch pierwszych znaków zakazu, jest bardziej przewrotne: zmienia się co drugi dzień.

Znaki B-37 i B-38 oznaczają zakaz postoju w dni nieparzyste i parzyste

Znak B-35, to po prostu "zakaz postoju". Okrągły znak z niebieskim tłem i czerwoną przekreśloną obwódką przypomina, że w tym miejscu nie można parkować dłużej, niż przez minutę.

W przeciwnym razie nie jest to postój, tylko zatrzymanie się. Jego zabrania dopiero znak B-36 z podwójnym przekreśleniem na krzyż. Warto przypomnieć, że zakaz postoju dotyczy strony, przy której został umieszczony znak.

Zakaz postoju obowiązuje zarówno na jezdni, jak i towarzyszącym jej chodnikowi, nawet jeśli zostawimy na nim przepisowe minimum dla pieszych, które zostało określone na 1,5 metra. Wyjątkiem od zakazu zatrzymywania się są objęte tylko miejsca, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie oraz pojazdy unieruchomionych ze względu na warunki, lub przepisy ruchu drogowego

Znak B-35 dotyczy nie tylko pojazdów samochodowych i silnikowych, ale również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Dlaczego o tym piszemy? Bo ze znakami B-37 i B-38 jest tak samo, ale w co drugi dzień.

ROMAN ROGALSKI

Znak zakazu B-37 i B-38: mandat, a w najgorszym razie holowanie!

Na znaku B-37 jest umieszczony pionowy prostokąt, a na znaku B-38 dwie takie figury. W obu przypadkach chodzi o rzymskie liczby: I i II. Oznaczają, że przy tak oznaczonej drodze nie wolno parkować odpowiednio w dni nieparzyste miesiąca (I) lub parzyste (II). Od tego też są wyjątki, o których trzeba wiedzieć.

Jak można się domyślić znak B-37 czasem obowiązuje przez dwa dni pod rząd. Dzieje się tak kiedy kończy się miesiąc, który ma 29 lub 31 dni. Kiedy o tym pomyślimy, staje się oczywiste, ale odruchowo można zapomnieć, że tak jest.

Po co w ogóle powstały takie znaki jak B-37 i B-38? Chodzi o udostępnienie jednej strony jezdni co drugi dzień, na przykład w celu wywozu śmieci czy dostarczenia zaopatrzenia sklepów.

Ten zakaz nie obowiązuje od godziny 21:00 do godziny 24:00 każdego dnia. Wtedy kierujący może przestawić pojazd na drugą stronę ulicy. O tym również nie pamięta większość kierowców. Warto, żebyście wy to zrobili. Przyjdzie pora, że napotkacie na swojej drodze znak B-37 lub B-38.

Za przestrzeganie przepisów podziękują wam dostawcy, służby porządkowe i policjanci. W przeciwnym razie kierowcę czeka mandat karny w wysokości 100 zł i 1 pkt karny. Ale tak będzie tylko do września 2022 r. Po wakacjach liczba punktów karnych za to wykroczenie wzrośnie do 2 punktów. Dodatkowo jeśli tamujemy ruch albo zagrażamy bezpieczeństwu, straż miejska może wezwać lawetę, która usunie nasze auto. Zapłaci za to oczywiście jego użytkownik.