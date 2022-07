Nissan Qashqai e-POWER w sprzedaży. Ile kosztuje specyficzna hybryda? CENNIK

Nissan Qashqai e-POWER łączy zalety konwencjonalnych samochodów z możliwościami aut z napędem elektrycznym. Pojazd ten nie jest typową hybrydą. W przypadku napędu e-POWER koła napędzane są wyłącznie przez silnik elektryczny. Reakcja na wciśnięcie pedału przyspieszenia jest natychmiastowa, liniowa i płynna.

REKLAMA

Energia potrzebna do zasilenia silnika elektrycznego wytwarzana jest przez turbodoładowany silnik spalinowy o zmiennym stopniu sprężania, cicho pracujący w tle. Przekazuje on energię bezpośrednio do silnika elektrycznego lub magazynuje ją w małym akumulatorze, zasilającym silnik elektryczny poprzez falownik albo bezpośrednio. Energia, w razie potrzeby, przekazywana może być także jednocześnie do akumulatora i silnika.

Opinie Moto.pl: Nissan Juke Hybrid - antidotum na wysokie ceny paliw

Producent zapewnia o wysokiej wydajności auta. Homologowane zużycie paliwa wynoszące 5,3 l/100 km oraz emisja CO2 119 g/km, plasują Nissana Qashqai e-POWER wśród modeli zużywających najmniej paliwa oraz o najniższej emisji.

Nissan Qashqai e-POWER Fot. Guillem Hernandez

Nissan Qashqai e-POWER - cena w Polsce

Dealerzy rozpoczęli przyjmowanie zamówienia od klientów. Nissan Qashqai e-POWER jest dostępny w cenie od 173 700 zł. Tyle zapłacimy za odmianę N-Connecta. Wyższa wersja wyposażenia Tekna kosztuje 190 450 zł, a za wariant Tekna+ przyjdzie zapłacić minimum 198 250 zł. Dostawy zamówionych aut przez klientów w Polsce rozpoczną się jesienią.

Samochód został wyposażony w system e-Pedal, którego włączenie umożliwia sterowanie przyspieszaniem i hamowaniem za pomocą jedynie pedału przyspieszenia. Gdy kierowca zmniejsza nacisk na pedał przyspieszenia, rozpoczyna się hamowanie (z siłą do ok. 0,2 g), a pojazd zwalnia aż do momentu osiągnięcia prędkości pełzania (ok. 10 km/h). System odciąża kierowcę zwłaszcza w ruchu miejskim – zapewnia płynną i relaksującą jazdę przy maksymalnym wykorzystaniu okazji do odzyskiwania energii z hamowania.

Nissan Qashqai e-POWER Fot. Guillem Hernandez