Co drugi Polak pije piwo bezalkoholowe. Czy po "alk. do 0,5 proc." alkomat coś pokaże?

Polacy zaczynają przekonywać się do piw bezalkoholowych. Nowe piwa o zawartości 0 proc. alkoholu dosłownie zalewają sklepy, a kolejne propozycje serwują nam browary koncernowe, regionalne i kraftowe. Kierowca nie jest już skazany tylko na niesmaczne, słodkawe, bezalkoholowe lagery największych producentów albo przypominające oranżadę radlery.

Oferta stale się rozwija, a ciekawe piwo bezalkoholowe znajdziemy także poza sklepami specjalistycznymi. Nawet olbrzymie koncerny zaczęły oferować coraz lepsze piwa (często mają nową recepturę) i nie ograniczają się już do lagerów, wprowadzając do sprzedaży także piwa pszeniczne, ciemne albo w stylu IPA. Nie wspominamy tu o droższych piwach rzemieślniczych, w których wybór jest jeszcze większy. Bezalkoholową rewolucję widać nie tylko na sklepowych półkach, ale także w zachowaniach konsumentów.

Piwo bezalkoholowe regularnie pije czterech na dziesięciu Polaków

Z najnowszego badania SW Research wynika, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni po piwo bezalkoholowe sięgnęło nieco ponad 40 proc. badanych. Dla porównania, piwo alkoholowe piło w tym samym czasie 65 proc. Polaków.

We wszystkich grupach wiekowych wzrasta spożycie piw zero, ale te są zdecydowanie najpopularniejsze wśród osób młodych. W przypadku osób w wieku 18-29 lat wskaźnik częstości spożycia wyniósł 51 proc., dla Polaków w wieku 30-44 lata – 46 proc., dla badanych w wieku 45-59 lat – 40 proc., zaś w grupie 60 lat i więcej - 26 proc.. Najwięcej piwa bezalkoholowego spożywa jednak nie grupa 16-29-latków (średnio 2,4 litra), a 30-44-latków (3,6 litra).

Piwa zero to znakomita propozycja dla kierowców, ale często pada tu jedno pytanie. Czy każde nadaje się dla prowadzącego?

Piwo bezalkoholowe - dwa rodzaje. Czy piwo do 0,5 proc może pić kierowca?

Większość piw bezalkoholowych wyróżnia się niebieskim kolorem opakowania i dużym napisem "0,0 proc." W takim przypadku sprawa jest prosta - kierowca może je pić i bez obaw wsiąść za kółko po imprezie czy spotkaniu. Nikt nie ma wątpliwości.

Są jednak piwa, również na bezalkoholowej półce, z informacją na etykiecie "zawartość alkoholu do 0,5 proc.". W myśl polskich przepisów piwa z zawartością alkoholu do 0,5 proc. są piwami bezalkoholowymi i producent nie musi zaznaczać, że dane piwo może zawierać maksymalnie 0,5 proc. alkoholu. Takie piwo najczęściej wcale nie ma 0,5 proc. - to wartość graniczna. Zawiera śladowe ilości alkoholu. Więcej alkoholu czasem znajdziecie w produktach, które wszyscy piją bez cienia wątpliwości, choćby w kefirze czy jogurcie.

Czy po piwie bezalkoholowym do 0,5 proc. alkomat coś pokaże?

Tak. Jeżeli zmierzycie poziom alkoholu w wydychanym powietrzu od razu po wypiciu takiego piwa, to alkomat może wskazać, że przekroczyliście dopuszczalny limit. Dlaczego? Śladowe ilości alkoholu macie w ustach, na języku i podniebieniu, a alkomat musi być na tyle czuły, żeby wykryć alkohol w powietrzu wydychanym z płuc. "Promile" po wypiciu piwa bezalkoholowego znikną dosłownie po kilkudziesięciu sekundach.

Kierowca nie musi się więc w ogóle przejmować ewentualną kontrolą policyjną, bo praktycznie nie ma możliwości, żeby cokolwiek "wyszło". Chyba że dmuchniemy chwilę po wzięciu łyka takiego piwa. Dla pewności możecie przed wejściem do samochodu przepłukać usta wodą - wtedy będziecie mieli stuprocentową pewność. Pamiętajcie też, że zawsze możecie poprosić funkcjonariusza o ponowne badanie.

Ewentualne promile po wypiciu piwa z zawartością alkoholu do 0,5 proc. wyparują po kilku chwilach.

Kierowco, nie musisz się bać piw bezalkoholowych "do 0,5 proc."

Nie chcemy przekonywać nikogo, kto z zasady nie tyka niczego, co ma w sobie alkohol do takich piw. Chcieliśmy się jednak rozprawić z mitem, że napis na butelce "do 0,5 proc." dyskwalifikuje takie piwo jako napój dla kierowcy lub rowerzystów. I "0,0 proc." i "do 0,5 proc." to w świetle polskiego prawa piwa bezalkoholowe, a ich picie nie wpływa na wasze umiejętności za kierownicą czy czas reakcji. Picia bezalkoholowych piw nie wykaże także alkomat, o ile nie dmuchniecie, mając piwo jeszcze na policzkach i języku, czyli dosłownie chwilę po wypiciu.