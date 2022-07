Mata przeciwsłoneczna na szybę. Sposób na plus 30 czy strzał w płot?

W samochodzie zaparkowanym na słońcu kabina pasażerska szczególnie mocno nagrzewa się za sprawą... przedniej szyby. Powód? Przepuszcza ona promienie słoneczne pod takim kątem, że podgrzewają one nie tylko powietrze, ale również konsolę centralną, kierownicę czy tapicerkę foteli. Oczywiście właściciel auta może uznać, że to akurat nie stanowi problemu. Ma przecież w aucie klimatyzację. Tylko ta na schłodzenie wnętrza rozgrzanego do ponad 60 stopni Celsjusza może potrzebować nawet kilkunastu minut.

REKLAMA

Zobacz wideo Polak na Słowacji jechał drogą ekspresową pod prąd. Postanowił zawrócić w niebezpiecznym miejscu

Jak działa mata przeciwsłoneczna na szybę?

Nie od dziś wiadomo, że sposoby na mniejsze nagrzewanie się wnętrza podczas postoju latem są dwa. Po pierwsze kierowca może zaparkować pojazd tyłem do słońca. Po drugie zaleca się stosowanie tzw. osłon przeciwsłonecznych na szybę. Co one dają? Na początek odbijają promienie słoneczne - często są pokryte srebrną folią przypominającą lustro. Poza tym otrzymują też warstwę termiczną, która blokuje wysoką temperaturę przed przenikaniem do kabiny pasażerskiej.

Czy mata przeciwsłoneczna na szybę rzeczywiście sprawdza się latem? No i tu zdania są podzielone. Część kierowców uważa je za bezsensowny wydatek, a część nie wyobraża sobie bez nich parkowania. Aby wypośrodkować opinie, należy zdać sobie sprawę z jednego. Mata przeciwsłoneczna na szybę nie jest w stanie schłodzić kabiny auta pozostawionego w pełnym słońcu. Poprawia jednak komfort kilku pierwszych minut jazdy. Sprawia bowiem, że kierowca nie siada w rozgrzanym fotelu (szczególnie gdy tapicerka jest skórzana) i nie musi uważać na rozgrzaną kierownicę.

Tak przeżyjesz upał w każdym aucie. Kilka prostych punktów i odetchniesz

Montaż maty przeciwsłonecznej na szybę. To proste!

Dodatkową zaletą maty przeciwsłonecznej na szybę jest też… prostota montażu. Bo srebrną folię wystarczy rozłożyć na szybie czołowej pojazdu, a następnie przytrzasnąć jej końce drzwiami, ewentualnie zaczepić o lusterka boczne. To potrwa zaledwie kilkanaście sekund. Po powrocie do auta osłonę trzeba zwinąć i np. schować do bagażnika.

Mata przeciwsłoneczna czy zimowa. Jakie są różnice?

Choć osłony na szybę nazywa się przeciwsłonecznymi, tak naprawdę mają one zastosowanie wielosezonowe. Bo o ile latem chronią kabinę pasażerską przed promieniami słonecznymi, o tyle zimą stanowią warstwę oddzielającą szybę od śniegu i mrozu. Skutek? Kierowca o poranku nie musi tracić czasu na odśnieżanie czy skrobanie. Warstwa białego puchu zbiera się bowiem na powierzchni osłony - i wystarczy ją zrzucić po otwarciu drzwi pojazdu.

Ile kosztuje mata przeciwsłoneczna na szybę?

Ile kosztuje mata przeciwsłoneczna na szybę? Jej zakup nie stanowi dużego wydatku, a ceny startują już od kilkunastu złotych. Co więcej, kierowca nie powinien mieć też problemu z dostępem do mat. Można je nabyć na działach motoryzacyjnych większych marketów, w sklepach motoryzacyjnych czy na stacjach benzynowych.