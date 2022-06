Opinie Moto.pl: Toyota Corolla TS 1.8 Hybrid FL. To nawet nie jest ewolucja. A pod maską?

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Faceliftingi mają to do siebie, że mogą być rewolucyjne, ewolucyjne albo nie przynoszącego nic godnego uwagi. Azjatyckie firmy często aktualizując swoje modele są bardziej odważne niż europejscy odpowiednicy, a w szczególności niemieccy producenci. O tyle dziwi podejście Toyoty przy odświeżaniu swojego bestsellera – Corolli. Możliwe, że mamy tu do czynienia z sytuacją, że projektanci nie chcieli za bardzo ingerować w wygląd auta, aby nie zepsuć dobrej passy modelu.

Toyota Corolla w wersji kombi jednak nie tylko zyskała upgrade stylizacyjny. Producent razem z tym samochodem wprowadza piątą generację swoich hybryd, które pojawią się również w przyszłych autach tej japońskiej marki.

Toyota Corolla TS kombi 1.8 Hybrid facelifting – wygląd spokojnie zrobił krok na przód

Corolla po faceliftingu zyskała kilka aktualizacji wyglądu. Co jednak najciekawsze nie jest to jakaś znacząca ewolucja, gdyż o rewolucji nie ma możliwości nawet tutaj mówić. Dla laika zmiany są praktycznie niezauważalne. Zmieniono kratkę grilla, obramowania świateł przeciwmgielnych i zaktualizowano kształt świateł. W przypadku wyższej wersji wyposażenia TS kombi auto zyskuje bi-LED-y. Oczywiście dodano trzy nowe kolory (Juniper Blue, Midnight Teal i Metallic Grey), które występowały już w innych modelach, a także wprowadzono nowe wzory felg.

Więcej zmian się nie uświadczy. Wyłapie je jedynie wprawne oko dotychczasowego właściciela Corolli lub fan marki. W wersji kombi auto jest duże, z zewnątrz można powiedzieć, że dosyć nowocześnie wygląda. Jednak jest to doskonale znany kształt, który może w dalszym ciągu się podobać. W szczególności taksówkarzom i osobom odpowiedzialnym za floty w firmach. Najwyraźniej ideału (według Toyoty) się nie poprawia.

Toyota Corolla TS 1.8 kombi Hybrid facelifting – wnętrze nowocześniejsze, ale również zmiany ograniczone

Jeśli ktoś się spodziewał, że skoro nadwozie „zmieniono" w ograniczony sposób, to firma coś więcej zrobi z wnętrzem. Tutaj niestety muszę rozczarować. Nowe tapicerki i przetłoczenia oraz faktura to jedyne co się zmieniło, jeśli chodzi o design. Jest to ten sam samochód co dotychczas.

Najbardziej rzucają się w oczy nowe ekrany. Na desce rozdzielczej pojawił się ekran w rozmiarze 10,5 cali, który ma na sobie powłokę antyrefleksyjną. Nie ma po jednej i drugiej stronie przycisków do sterowania (tak jak to było dotychczas), ale te od klimatyzacji, które znajdują się poniżej nadal są dostępne.

Drugi ekran znalazł się przed kierowcą i wyświetla cyfrowe wskaźniki. Jest on nieco większy, gdyż jego rozmiar to 12,3 cala. Jego kolorystyka i ustawienie zmieniają się w zależności od trybu jaki wybierzemy.

I to by było na tyle jeśli chodzi o zmiany we wnętrzu. Z tyłu jest sporo miejsca, stopy jednak nie zmieszczą się pod przednimi fotelami. Oprzyrządowanie od napędu elektrycznego umiejscowiono pod tylną kanapą. Pozycja za kierownicą jest zadowalająca, a sportowe fotele od tyłu wyglądają na bardzo rozbudowane. Jeśli chodzi o zalety, to trzeba wspomnieć o bagażniku, który ma podwójną podłogę. Gdy nie wybierze się wersji z zapasowym kołem wtedy mamy pokaźnych rozmiarów otwór pod podłogą na dodatkowe bagaże.

To co najbardziej kuleje to dźwięk z systemu audio JBL. Jest on płaski, brakuje mu głębi i bardzo ścina tony. Nawet zabawa suwakami nie pomaga.

Można było jednak wprowadzić coś „ekstra". Widać, że wygląd wnętrza powoli odstaje od nowszych pojazdów. Jeśli jednak nikomu to nie przeszkadza, to powinien być zadowolony z tego designu. Jest bardzo praktyczny, a kabina jest ergonomiczna.

Toyota Corolla TS kombi 1.8 Hybrid facelifting – nowa hybryda, nowa moc

Odświeżona Corolla nadjeżdża z nową generacją hybryd (jest to już piąta generacja). Co to znaczy? Oczywiście układ jest lżejszy i bardziej kompaktowy. Jednostka sterująca mocą i elektryczny silnik przy skrzyni biegów zostały przeprojektowane. Udoskonalono również akumulator litowo-jonowy. Baterie odchudzono o 18 kg. To co jednak najważniejsze, to fakt, że układ elektryczny uczestniczy w większym stopniu w jeździe niż dotychczas.

Poprawiono również osiągi – od teraz wersja z silnikiem 1.8 dysponuje 140 KM mocy. Dzięki temu udało się uzyskać lepszy czas (o 1,7 s.) w sprincie od 0 do 100 km/h, wynoszący teraz 9,2 s. Stara wersja 1.8 dysponowała jedynie 122 KM mocy. Oczywiście większa moc wiąże się z większym spalaniem. W wersji przedliftingiem dało się uzyskać spalanie na poziomie 3,9 L/100 km (przestrzegając wszystkie obowiązujące przepisy drogowe), w nowej wersji było to 4,8 L/100 km. Jeśli jednak jeździć tak jak się normalnie jeździ, to ta różnica nie powinna być aż tak znacząca.

Tak jak to miało miejsce wcześniej znalazła się odmiana również z silnikiem 2.0 L, która również otrzymała zastrzyk mocy i teraz wynosi 196 KM. Według danych producenta czas jaki teraz potrzebuje auto do osiągniecia 100 km/h zajmuje 7,5 s., zatem o prawie pół sekundy krócej.

W testowanej wersji Corolli kombi znalazł się mniejszy silnik, na przykładzie którego można rzeczywiście odczuć zmiany. O ile w hybrydzie poprzedniej generacji jazda była dosyć ociężała, a dźwięk dochodzący do naszych uszu był delikatnie mówiąc męczący, to obecnie to auto zyskało kopa i szybciej reaguje na wciśnięcie pedału gazu. Przyjemniej również się manewruje, a dźwięk ma fajny, niski pomruk. Oczywiście nie jest to dźwięk w jakimkolwiek stopniu sportowy, ale jest na tyle komfortowy, że nie można na niego narzekać.

Do tego Toyota oferuje teraz zdalne aktualizacje, a systemy bezpieczeństwa również rozbudowano. Dwa, które najbardziej mogą przypaść do gustu i wspomóc kierowcę to ostrzeganie przez zbliżającymi się rowerami oraz pieszymi, tak aby nie otwierać drzwi, gdy się do nas zbliżają. Drugi to natomiast przypominanie o pozostawieniu czegoś na tylnej kanapie np. dziecka czy zwierzęcia albo bagażu. Po wyjściu auto komunikuje dźwiękowo, że coś zostało za przednimi fotelami.

Toyota Corolla TS kombi 1.8 Hybrid facelifting – czy na to czekaliśmy?

Faceliftingu Toyoty Corolli objął wszystkie wersje nadwozia – sedan, hatchback oraz kombi. Wersja Cross nie została zaktualizowana. Tak jak jednak wcześniej zostało wspomniane, zmiany są kosmetyczne. Nie zrewolucjonizują naszego życia, jeśli chcielibyśmy wymienić Corollę przedliftingową na tę nową.

Nie zmienia to jednak faktu, że Corolla nadal będzie cieszyć się dużą popularnością. Co jednak ważne, odmiana z mniejszym silnikiem jest wreszcie godna zastanowienia, a nie jak to było do tej pory, że klienci kierowali swój wzrok głównie na wersję z silnikiem 2.0.

Corolla w nowych/starych szatach będzie zatem królować w dalszym ciągu.