Jechał z przekrzywioną naczepą, kombinował z tachografem. ITD zatrzymała transport

Przekrzywiona ciężarówka jadąca drogą wzbudziła niepokój u innych uczestników ruchu. Po zatrzymaniu inspektorzy ITD nie mieli już wątpliwości, co do dalszych losów tego transportu. W trakcie kontroli pojawił się jeszcze jeden problem.

Inspekcja Transportu Drogowego zatrzymała na drodze krajowej nr 32 w okolicach Grodziska Wielkopolskiego zestaw pojazdów, który jechał z mocno przechyloną przyczepą. W trakcie kontroli okazało się, że ładunek w postaci granulatu w dużych workach został nieodpowiednio zabezpieczony. Zbyt mała liczba pasów spowodowała przesunięcie towaru na prawą stronę i przechylenie. Oprócz tego towar wystawał poza krawędź naczepy.

Dalsza inspekcja ujawniła, że kierowca prowadził pojazd bez zalogowanej karty w tachografie w okresie objętym kontrolą czasu pracy. W toku postepowania funkcjonariusze ustalili, że do tego przewinienia doszło kilkukrotnie.

W związku z powyższym inspektorzy ukarali mężczyznę za nieodpowiednie zabezpieczenie towaru i zakazali dalszej jazdy aż do prawidłowego rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku. Za nieprawidłowości w rejestrowaniu aktywności kierowcy wszczęto również postępowanie administracyjne wobec przewoźnika. Grozi za to kara w wysokości do 5 tys. złotych.