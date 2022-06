Zrobili to jadąc kabrioletem. Myśleli, że policjanci nie dostrzegą

W poniedziałek 27 czerwca policjanci z Sokółki (woj. podlaskie) prowadzili rutynowe działania kontrolne przy jednej z dróg w miejscowości Sokolany. Mundurowi przy użyciu urządzenia pomiarowego sprawdzali czy zmotoryzowani stosują się do ograniczeń prędkości. Jednym z kierowców ignorujących obowiązujący przepis jazdy z szybkością nie wyższą niż 90 km/h, był 22-latek prowadzący kabriolet marki Audi.

Młody człowiek przemieszczał się z prędkością 145 km/h, czyli o 55 km/h za szybko. Kiedy policjant wyszedł na jezdnię, aby zatrzymać auto do kontroli, kierujący samochodem zatrzymał się kilkaset metrów przed wskazanym punktem kontrolnym. Z relacji policjantów wynika, że kiedy doszło do zatrzymania, kierowca zamienił się miejscami z pasażerem. Młodzi ludzie przemieszczający się pojazdem sądzili, że mundurowi tego nie zauważą.

Brawurowe zachowanie 20-latka. Wakacje spędzi bez prawa jazdy

Policjant po podejściu do samochodu od razu zwrócił uwagę na to, co zauważył. 22-letni mieszkaniec powiatu sokólskiego tłumaczył, że zamienił się z kolegą bo spanikował, ale ostatecznie stwierdził, że mandat za przekroczenie prędkości należy się koledze, bo to on był kierowcą.

Powód komicznego zachowania młodych ludzi szybko wyszedł na jaw. Po sprawdzeniu danych osobowych w policyjnych bazach danych okazało się, że 22-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Losem młodego mężczyzny zajmie się teraz sąd.

Co grozi za jazdę mimo cofniętych uprawnień

Prowadzenie pojazdu po drogach publicznych mimo cofniętych uprawnień, jest fatalnym pomysłem. Jazda bez prawa jazdy utraconego na skutek wyroku sądowego lub decyzji starosty, ma poważne konsekwencje. Zachowanie tego typu jest kwalifikowane przez kodeks karny jako przestępstwo. W obu przypadkach sąd orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do nawet 15 lat.

W przypadku cofnięcia uprawnień przez organ wydający dokument, kierowca może otrzymać karę ograniczenia wolności lub nawet zostać jej pozbawionym do lat 2. Jeśli kierowca nie stosuje się do orzeczonego sądownie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, zgodnie z art. 244 Kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.