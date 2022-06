Brawurowe zachowanie 20-latka. Wakacje spędzi bez prawa jazdy

Dolnośląscy policjanci na odcinku drogi wojewódzkiej W395 w obrębie miejscowości Szczodrowice kontrolowali kierujących pojazdami pod kątem stosowania się do ograniczeń prędkości. Jednym ze zmotoryzowanych ignorujących obowiązujący przepis jazdy z szybkością nie wyższą niż 50 km/h, był 20-latek z osobowego Volkswagena. Młody człowiek w obszarze zabudowanym pędził 106 km/h.

Za przekroczenie dozwolonej prędkość o 56 km/h funkcjonariusze zobowiązani byli do zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące. Kierowca został również ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych, a do jego indywidualnego konta zostało dopisanych 10 punktów karnych.

Sytuacja ta może posłużyć za przestrogę dla wszystkich kierowców. Funkcjonariusze drogówki w całej Polsce, każdego dnia podczas pełnionej służby reagują na wszelkie przejawy agresywnej jazdy. Mundurowi stale przypominają, że jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest wciąż m.in. niedostosowanie prędkości do warunków w ruchu. Tylko odpowiedzialne zachowanie za kierownicą oraz stosowanie się do przepisów prawa może zapewnić bezpieczeństwo.

Niestosowanie się do przepisów w zakresie ograniczeń szybkości to podstawowy błąd popełniany przez zmotoryzowanych. Szczególnie niebezpieczna jest brawurowa jazda w obszarze zabudowanym. Przypominamy, że jeśli kierowca zostaje przyłapany na poruszaniu się z prędkością wyższą o ponad 50 km/h, musi liczyć się z wysokim mandatem i przede wszystkim obligatoryjnie zostaną mu zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.