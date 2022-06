Rozbił klasyczne Porsche prowadząc po alkoholu. Samochód pochodził z kradzieży

W sobotę 25 czerwca w Ryszewie w gminie Rogowo doszło zdarzenia drogowego, w którym zostało rozbite klasyczne Porsche. Mężczyzna prowadzący sportowy pojazd próbował uniknąć odpowiedzialności i nie przyznawał się do jazdy.

REKLAMA

Mundurowi, którzy zostali wezwani na miejsce zdarzenia, zastali służby medyczne, które udzielały pierwszej pomocy rannemu mężczyźnie. Rysopis poszkodowanego był zgodny z tym, który został podany policji przez zgłaszającego wypadek. 60-latek w rozmowie z mundurowymi stanowczo twierdził, że to nie on kierował Porsche.

Dzięki informacjom przekazanym przez świadków policjanci nie mieli jednak żadnych wątpliwości co do sprawcy. Ponadto przeprowadzone badanie na trzeźwość alkotesterem wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny.

Rowerowy pirat drogowy. Przejechał kilka razy na czerwonym świetle

Podczas prowadzonych czynności policyjny system informatyczny pozwolił ustalić, że Porsche 911 Carrera pochodzi z przestępstwa. Samochód został skradziony w Berlinie. Zatrzymany 60-latek nie posiadał na dodatek uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut kradzieży pojazdu o wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł oraz kierowania w stanie nietrzeźwości.

Jak czytamy w policyjnym komunikacie, materiał dowodowy, jaki zgromadzili funkcjonariusze w tej sprawie, skutkował wystąpieniem do oskarżyciela i sądu o tymczasowy areszt. Sąd Rejonowy w Żninie przychylił się do tego wniosku i wydał decyzję aresztowaniu mieszkańca Pucka na okres trzech miesięcy. 60-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.