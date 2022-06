Ciekawostki Moto.pl: Kto emituje dwutlenek węgla? Każdy

Za wzrost emisji CO2 w dużej mierze odpowiadają Chiny, gdzie ilość produkowanego dwutlenku węgla w latach 2019-2021 zwiększyła się o 750 mln ton.

Był to jednak jedyny kraj, który zarówno w roku 2020, jak i 2021 zanotował ekonomiczny wzrost. W efekcie 11,9 mld ton emitowanego w Chinach CO2 stanowi 33 proc. światowej produkcji tego gazu (jest to zatem jedna trzecia całkowitej emisji). Także w Indiach produkcja energii z węgla osiągnęła historyczny rekord, wzrastając o 13 proc. w porównaniu do 2020 roku.

Inaczej sytuacja wygląda w rozwiniętych gospodarkach. Na przykład w USA, w roku 2021 emisja CO2 była o 4 proc. niższa, niż w roku 2019, w Unii Europejskiej emisja spadła o 2,4%.W sumie produkcja CO2 na mieszkańca w rozwiniętych krajach spadła o średnio 8,2 ton. W Chinach liczba ta niewiele odbiega od powyższej, osiągając niecałe 8,4 tony.

Warto jednak zwrócić uwagę, że piętnaście lat temu, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w Chinach produkowało się rocznie 2,5 tony CO2, a w USA – 20 ton CO2 (dla porównania w Niemczech wskaźnik ten wynosił 10 ton CO?).

Tyle dane o wskaźniku notowanym w światowej emisji. A jakie są fakty o CO2?

Emisja dwutlenku węgla jest nieodzownym czynnikiem przyrody. Czy wiesz, że:

Spalanie jednego litra oleju napędowego powoduje powstanie 2 650 g CO?, spalanie jednego litra benzyny – 2 370g CO?. Nie ma dużych różnic między spalaniem benzyny super i standardowej.

Skrzynka wody mineralnej zawiera około 72 g CO? (źródło: Centrum Informacji o Niemieckich Wodach Mineralnych)

Rowerzysta emituje średnio 6,6 g CO? na kilometr (źródło: Niemiecka Akademia Sportu)

Na skutek wycinania lasów i karczowania pól uprawnych na świecie uwalnia się 76g CO? na sekundę (źródło: Food and Agriculture Organisation)

Człowiek wydycha średnio około 28 g CO? na godzinę (źródło: Niemiecka Akademia Sportu)

Podczas ostatniej erupcji wulkanu Etna, w ciągu sekundy uwalniane było 348 808 g CO? (źródło: Obserwatorium Geofizyczne)

Krowa mleczna w Niemczech produkuje średnio 271 g CO? na godzinę (źródło: Federalny urząd ds. Rolnictwa)

