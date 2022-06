Drogowcy domykają ring wokół Łodzi. Kolejne kilometry S14 oddane kierowcom

Droga ekspresowa S14 docelowo ma mieć około 42 kilometrów. Mało, ale to nie projektowana długość sprawia, że jej oddanie kierowcom to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w środkowej Polsce. S14 to część Zachodniej Obwodnicy Łodzi oraz obwodnicy Pabianic. Co więcej, docelowo ma połączyć dwie wielkie trasy - ekspresówkę S8 oraz autostradę A2.

Nowe 12 km dla kierowców

GDDKiA na wakacje ma prezent dla kierowców. Właśnie oddano do użytku 12,2 km S14. Kierowcy mogą jechać nową drogą od węzła Łódź Lublinek do węzła Aleksandrów Łódzki. Pozwoli to nie tylko zdecydowanie poprawić komfort codziennego funkcjonowania mieszkańcom okolicznych miejscowości i znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa, ale także skróci czas przejazdu z Pabianic do Aleksandrowa Łódzkiego co najmniej o połowę.

Nowy odcinek ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny. W ramach budowy powstało 17 obiektów inżynierskich. Zbudowano cztery węzły: Łódź Lublinek (S14/DK14 bis), Łódź Retkinia (S14/ul. Maratońska), Konstantynów Łódzki (S14/DK71) i Aleksandrów Łódzki (S14/DK71), które skomunikują nową trasą Łódź, Konstantynów Łódzki i Aleksandrów Łódzki.

S14 fot. GDDKiA

Oddany dziś do ruchu fragment S14 to trzeci odcinek drogi ekspresowej, który od początku roku udostępniliśmy kierowcom. Jeżeli chodzi o nowe drogi oddawane w tym roku, to dopiero początek. Już w okresie wakacyjnym wydłużymy sieć dróg szybkiego ruchu o kolejne kilometry Pracujemy dalej, aby zrealizować nasze plany. Tymczasem życzymy kierowcom szerokiej drogi i bezpiecznych podróży m.in. po nowo oddanej S14

- powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

Czas na ostatni krok na S14

Właśnie oddany 12,2-kilometrowy fragment to przedostatni, trzeci rozdział w budowie S14. Pierwszy odcinek, od Łodzi do Dobronia, o długości 15,2 km (z czego 9,6 km stanowiła droga ekspresowa, a pozostałe 5,6 km DK14 bis) został oddany do ruchu blisko 10 lat temu - latem 2012 roku. Kolejny, między węzłami Dobroń i Róża, o długości 3,3 km, realizowany był w ramach budowy drogi ekspresowej S8. Do ruchu przekazany został dwa lata później - latem 2014 roku.

A jaką datę wpiszemy przy zakończeniu budowy całej S14? Tego jeszcze GDDKiA precyzyjnie nie podaje, ale zaznacza, że 16-kilometrowy odcinek od węzła Aleksandrów Łódzki do węzła Emilia jest już ukończony w 70 proc. Szacowny termin, kiedy pojadą nim kierowcy to "wiosna przyszłego roku".

Dzięki temu poprawi się nie tylko lokalny układ komunikacyjny, ale ułatwiony będzie przejazd z północy i centrum kraju do woj. dolnośląskiego. Będzie to także ostateczne domknięcie ringu dróg szybkiego ruchu (od północy autostrada A2, od wschodu autostrada A1, od południe droga ekspresowa S8 i od zachodu droga ekspresowa S14) wokół aglomeracji łódzkiej, tym samym czyniąc ją pierwszym takim miejscem w Polsce

- informuje GDDKiA w oficjalnym komunikacie. Trzymamy kciuki za drogowców, by udało im się zakończyć S14 w terminie. Jeśli tak się stanie, to za rok cała obwodnica Łodzi będzie gotowa.