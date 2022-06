Co musi zawierać apteczka samochodowa? Jest obowiązkowa w wielu krajach

Apteczka jest obowiązkowym wyposażeniem samochodów osobowych w takich krajach jak Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Niemcy, Rumunia czy Słowacja. Umieszczenie jej w aucie nie jest problematyczne i nie zabierze ona wiele miejsca. Warto więc wozić ją ze sobą, nawet jeśli nie wybieramy się do krajów, w których możemy dostać mandat za jej brak. Nie chodzi przecież tylko o mandat, ale o możliwość udzielenia pomocy poszkodowanym.

Wielu kierowców, zwłaszcza mniej doświadczonych, nigdy nie zaglądało do środka apteczki samochodowej, nawet jeśli taką mieli. Na wypadek gdyby konieczne było jej użycie, warto już wcześniej wiedzieć, w co jest wyposażona. Polskie prawo nie reguluje w żaden sposób zawartości takich apteczek, jednak większość z nich jest zgodna z europejską normą DIN 13164.

Co więc powinno znajdować się w apteczce samochodowej?

Według europejskiej normy DIN 13164 wskład apteczki powinny wchodzić:

Opatrunek indywidualny G – 1 sztuka; Opatrunek indywidualny M – 2 sztuki; Opatrunek indywidualny K – 1 sztuka; Opaska elastyczna 4 m × 6 cm – 2 sztuki; Opaska elastyczna 4 m × 8 cm – 3 sztuki; Zestaw plastrów – 1 komplet (14 sztuk); Przylepiec 5 m × 2,5 cm – 1 sztuka; Chusta opatrunkowa 40 cm × 60 cm – 1 sztuka; Chusta opatrunkowa 60 cm × 80 cm – 1 sztuka; Kompres 10 cm × 10 cm (pakowane po 2 sztuki) – 3 sztuki; Chusta trójkątna – 2 sztuki; Nożyczki 14,5 cm – 1 sztuka; Rękawice winylowe – 4 sztuki; Koc ratunkowy 160 × 210 cm – 1 sztuka; Nasączona chusteczka – 2 sztuki; Ustnik do sztucznego oddychania – 1 sztuka; Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych

Co nie powinno znajdować się w apteczce?

W apteczce nie powinny się znajdować środki do dezynfekcji ani leki. Warunki, jakie mogą panować w samochodzie, nie są odpowiednie do ich przechowywania (wysokie temperatury oraz wilgotność). Ponadto leki mają krótszy termin przydatności, a udzielając pomocy, nie powinniśmy sami decydować o podawaniu lekarstw poszkodowanym. W apteczce nie powinniśmy znaleźć także waty ani ligniny, gdyż nie są to dobre opatrunki. Ich włókna mogą zanieczyszczać ranę.

Umieszczając apteczkę w samochodzie, należy pamiętać, aby umieścić ją w takim miejscu, aby w nagłych sytuacjach była dostępna pod ręką. Częstym błędem jest umieszczenie jej pod podłogą bagażnika. Jeżeli będą w nim znajdowały się bagaże, to wydobycie apteczki zajmie wiele czasu.

Warto przypomnieć, że w Polsce apteczka jest obowiązkowym wyposażeniem autobusu, taksówki, samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu osób, a także pojazdu silnikowego przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania.