Sobiesław Zasada w lipcu jedzie maluchem do Turynu

Od 9 do 16 lipca grupa miłośników fiata 126 p - 126Hooligans organizuje wyprawę Maluchami z Bielska-Białej do Turynu. Wyprawa jest związana rocznicą 50-lecia rozpoczęcia produkcji tego pojazdu we Włoszech. W grupie będzie jechała załoga z Rajdu Monte Carlo 1975 - Zasada/Bielak.

