Cupra rozszerza działalność w Polsce. Ruszyły nowe punkty sprzedaży przy salonach Seata

Cupra rozpoczyna ekspansję za sprawą ujednolicania sieci dealerskiej Seata i Cupry w Polsce. Z tego powodu w czerwcu rozpocznie działalność siedem nowych punktów, gdzie będzie można kupić samochody tego sportowego producenta.

W salonach SEAT-a w Gdyni, Krakowie, Lubinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu oraz Rzeszowie wydzielone zostaną przestrzenie dedykowane marce CUPRA. Klienci będą mogli nie tylko zamówić samochody, ale i obejrzeć pojazdy na żywo i skonsultować się ze sprzedawcami. Do tej pory na mapie Polski zlokalizowane są trzy ekskluzywne salony hiszpańskiego producenta. Można je odwiedzić w Warszawie, Gdańsku oraz Białymstoku.

Producent tworzy w sumie dwa twory do ekspozycji swoich samochodów. Pierwszy z nich to Cupra Corner. To miejsce zlokalizowane w przestrzeni salonowej Seata, gdzie najczęściej znajdują się dwa modele marki, które można zobaczyć na żywo. Druga wersja ekspozycji to Cupra Studio. To całkowicie autonomiczna przestrzeń, z dostępną szeroką ofertą pojazdów hiszpańskiego producenta. Według filozofią marki, klientów w takich miejscach obsługują CUPRA Masterzy, którzy służą pomocą oraz ekspercką wiedzą na każdym etapie styczności z marką. Docelowo Cupra Corners będą przekształcone w bardziej przestrzenne miejsca jakimi są salony CUPRA Studio.

Cupra przedstawiła trzy nowe auta: Terramar, Tavascan i Urbanrebel

Obecnie Cupra oferuje następujące modele: Formentor, Born, Leon, Leon Sportstourer i Ateca. Z biegiem lat powstanie więcej autorskich projektów jak Formentor i Born niż tych bazujących na pojazdach Seata – Leon i Ateca.

Dla producenta ważne jest, aby wszyscy, którzy odwiedzają salony Seata mieli możliwość zapoznania się z ofertą bardziej sportowej marki. Do końca 2024 roku planowane jest otwarcie co najmniej kilkunastu nowych punktów Cupry w Polsce.