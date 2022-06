Przypomnij sobie dzisiaj zasadę pięciu minut. Klimatyzacja będzie skuteczniejsza

Kolejne porady związane z eksploatacją samochodu publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Upały powróciły. Wraz z nimi kierowcy coraz chętniej naciskają przycisk AC na konsolach w swoich autach. Za jego sprawą w kabinie panuje przyjemny chłód. I choć klimatyzacja bez wątpienia jest drogowym przywilejem, nakłada też na kierowców szereg obowiązków. A jeden z ważniejszych dotyczy zasady pięciu minut.

Co tak właściwie daje zasada pięciu minut?

Zasada pięciu minut działa w dość prosty sposób. Na 5 minut przed dotarciem do celu i zgaszeniem silnika schładzacz warto wyłączyć – nie nawiew ogólnie, a samą klimatyzację. W kabinie nadal będzie chłodno, a kierujący jednocześnie uzyska dodatkową korzyść. Zmrożony podczas pracy układu parownik będzie miał czas na podwyższenie swojej temperatury. Jako że jednocześnie pracować będzie wentylator, chłód i para wodna zostaną odebrane z parownika.

Dzięki temu w układzie wentylacyjnym odłoży się mniejsza ilości wilgoci. A wilgoć w połączeniu z upałem tworzy środowisko, które szczególnie sprzyja rozwojowi grzybów, pleśni i bakterii. Skutek jest jeden. Po uruchomieniu schładzacza w kabinie pasażerskiej nie pojawi się nieprzyjemny zapach. Dodatkowo zmniejszy się ryzyko, że np. klimatyzacja przeziębi kierowcę lub jednego z pasażerów.

Pięć minut bez klimy, czyli ciała pasażerów przygotują się na upał

Stosowanie się do zasady pięciu minut to ważna kwestia z eksploatacyjnego punktu widzenia. Przy okazji przynosi ona jednak jeszcze jedną korzyść. Wyłączenie schładzacza sprawi, że temperatura w pojeździe wzrośnie. W efekcie kierowca i pasażerowie będą mogli przygotować swoje ciało do upału, który czeka na nich po zatrzymaniu pojazdu i wyjściu z kabiny pasażerskiej. A różnice czasami mogą być potężne. W kabinie może być np. 20 stopni, a na dworze 40 stopni Celsjusza. To 20 stopni różnicy.

Zasada 5 minut: mniej wilgoci, ale serwis nadal aktualny

Zasada 5 minut sprawia, że więcej czasu mija zanim klimatyzacja zacznie wydzielać nieprzyjemny zapach. To jednak nie oznacza, że przeglądu schładzacza i dezynfekcji kanałów wentylacyjnych wykonywać nie trzeba wcale. Nadal kierującego obowiązuje klasyczny interwał – przegląd klimy musi być wykonywany co najmniej raz w roku.