Łódź, kamper i samochód w jednym. Ciekawy wynalazek z Ameryki

W latach 80. ubiegłego wieku zbudowano zaledwie 21 egzemplarzy tego niecodziennego pojazdu. "Boaterhome" to połączenie furgonetki Ford Econoline z całkiem sporą, 28-metrową łodzią. Pojazd może się poruszać po drogach publicznych na tych samych zasadach, co samochód kempingowy. W razie potrzeby zamontowaną z tyłu łódź można zdemontować i zwodować, a samochód nadal pozostaje do dyspozycji.

Na pierwszy rzut oka wygląda, jak dziwaczna limuzyna o niecodziennym kształcie, ale na filmie można zobaczyć jak skorupa łodzi bardzo sprawnie wsuwa się w nadwozie furgonetki. Całkiem spore rozmiary sprawiają, że "Boaterhome" nie będzie łatwym pojazdem do prowadzenia, ale jego tylna część zdecydowanie sprawniej czuje się w wodzie.

Właściciel tego egzemplarza zadbał o wyjątkowe malowanie nadwozia łączące się w jedną całość, a w kabinie wprowadzono wiele udogodnień, które uprzyjemnią podróżowanie na wodzie i stałym lądzie. Pojazd bez większych problemów sprawdzi się jako kamper.

Na pokładzie znajdziemy przestronną kuchnię ze zlewem, kuchenką, piekarnikiem i mikrofalówką. Oprócz tego jest miejsce na jadalnię, którą szybko można przekształcić w dwuosobowe łóżko, a także dwie kanapy, które można połączyć. Podwójne łóżko słusznych rozmiarów jest większe niż hotelowe łóżko typu king-size.

Okazuje się, że ten wyjątkowy pojazd wyprodukowany w 1986 roku zostanie wystawiony na sprzedaż już podczas nadchodzącej aukcji w Las Vegas. Firma Barret Jackson wystawi "Boaterhome" pod młotek w dniach od 30 czerwca do 2 lipca. Cena wywoławcza nie jest znana.