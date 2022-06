Toyota bZ4X. To pierwszy model z serii beyond Zero

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Toyota wchodzi w segment całkowicie elektrycznych samochodów bez odpowiednika hybrydowego czy spalinowego. bZ4X to pierwszy model z linii bezemisyjnych aut elektrycznych bZ (beyond Zero).

bZ4X to pierwszy model z linii bZ oparty na przeznaczonej specjalnie dla BEV platformie e-TNGA. W platformie tej baterie zostały zamontowane płasko jako integralna część podłogi. W ten sposób uzyskano bardzo sztywną i odporną konstrukcję o nisko położonym środku ciężkości. Modułowa architektura e-TNGA pozwala łatwo dostosowywać platformę do różnych wielkości samochodów o różnych typach nadwozia.

Nowa elektryczna Toyota jest dostępna z napędem na przód lub na cztery koła. Wersja FWD ma montowany z przodu elektryczny silnik o mocy 204 KM i 265 Nm momentu obrotowego. bZ4X AWD o mocy 218 KM jest napędzany dwoma 109-konnymi silnikami elektrycznymi przy przedniej i tylnej osi i dysponuje 336 Nm maksymalnego momentu obrotowego. System AWD wspierany jest trybem X-MODE, który zapewnia bezpieczną, stabilną jazdę w błocie i śniegu.

Bateria litowo-jonowa o pojemności 71,4 kWh jest złożona z 96 ogniw chłodzonych cieczą i nieustannie monitorowanych pod kątem nieprawidłowości i zużycia. Gwarancja fabryczna na baterie ma 8 lat lub 160.000 kilometrów przebiegu. Program Extended Battery Care zapewnia ochronę do 10 lat i 1 miliona kilometrów pod warunkiem dokonywania corocznego przeglądu baterii.

Według zapewnień producenta zasięg samochodu w cyklu mieszanym wynosi 516 km dla odmiany FWD i 470 km dla wersji AWD. Podłączenie do szybkiej ładowarki pozwala naładować baterię do 80 proc. w 30 minut, przy przeciętnej temperaturze powietrza. Początkowo samochód będzie dostępny z ładowarką pokładową o mocy 6,6 kW. Od końca 2022 roku w samochodach będą montowane ładowarki 11 kW, które zapewnią szybsze ładowanie.

Toyota bZ4X może być wyposażona w opcjonalny dach z panelami fotowoltaicznymi. Pozwala ona na pobieranie energii ze słońca, która może wydłużyć zasięg lub zasilać urządzenia pokładowe poprzez jednostkę ECU zamontowaną pod tylnymi siedzeniami. Toyota szacuje, że w słonecznym klimacie wykorzystanie dachu solarnego pozwoli na przejechanie dodatkowych 1800 km w ciągu roku, czyli 11,7 km dziennie (to energia równa 140 cyklom ładowania telefonu).

Eliminacja emisji CO2 to główny cel ogłoszonej w 2015 roku strategii Toyota Environmental Challenge 2050. Strategia zakłada między innymi doprowadzenie do tego, by w sprzedaży firmy dostępne były wyłącznie bezemisyjne samochody. Jej celem jest także wyeliminowanie emisji CO2 z działalności koncernu i z całego cyklu życia pojazdów, w tym z produkcji części i materiałów, logistyki oraz procesów recyklingu i utylizacji.