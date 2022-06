Pierwsze jazdy w Polsce elektrycznym Nissanem Ariya podczas EV Experience

Nissan Ariya to w pełni elektryczny crossover, który dzięki przełomowym technologiom zapewnia niespotykany jak dotąd poziom wrażeń. Nowa platforma podłogowa i opcjonalne dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 394 KM, oferują przyśpieszenie od 0 do 100 km/h w 5,7 sekundy. System e-4ORCE zapewnia kontrolę wszystkich kół i daje możliwość przełączania całości mocy pomiędzy przednią a tylną osią. Poprawia także trakcję i przeciwdziała nad- i podsterowności, co przekłada się na płynną i stabilną jazdę. Dzięki akumulatorom trakcyjnym o pojemnościach 63 kWh i 87 kWh zasięg może wynieść nawet 500 km, a szybkie ładowanie (w ok. 30 minut) umożliwia przejechanie do 300 km.

Model Ariya otwiera kolejny rozdział na drodze Nissana do pełnej elektryfikacji. Ten flagowy samochód elektryczny pozwoli marce zjednać sobie klientów świadomych ekologicznie, jednak poszukujących w motoryzacji ponadprzeciętnych emocji. Dostępność takiego pojazdu w gamie przyczyni się do sukcesywnego przechodzenia coraz większej liczby kierowców na mobilność w pełni elektryczną

– mówi Dorota Pajączkowska, Communication Manager w Nissan Sales CEE.

EV Experience powered by LG Energy Solution Wrocław Fot. Materiały prasowe



Nowy Nissan został stworzony w duchu „ponadczasowego japońskiego futuryzmu". Tego określenia użyli projektanci pojazdu, aby podkreślić łączenie się typowej dla Kraju Kwitnącej Wiśni – domu Nissana – filozofii opartej o minimalizm, elegancję i subtelność z wyraźnie zaznaczoną nowoczesnością. Konstruując nowy model inspirowano się japońskimi słowami – kluczami. Doskonałym przykładem może być Iki, który w języku japońskim oznacza szyk. Nowatorskie podejście wyrażane jest nie tylko w stylistyce, ale również w kolorystyce. Na potrzeby modelu projektanci Nissana opracowali nie tylko zupełnie nową paletę odcieni nadwozia, ale również zastosowali technologię ich nakładania umożliwiającą zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 25 proc.

Elektromobilność na wyciągnięcie ręki już 25 czerwca na Torze Modlin

Ariya zbudowana została na zupełnie nowej platformie stworzonej specjalnie dla pojazdów zeroemisyjnych. Elektryczny układ napędowy umożliwia nie tylko przeniesienie systemu klimatyzacji pod maskę – w miejsce tradycyjnie w całości zarezerwowane dla silnika spalinowego – ale również na rezygnację z tunelu środkowego. Przekłada się to na zauważalne zwiększenie powierzchni użytkowej i całkowicie płaską podłogę. Efektem jest nie tylko wygospodarowanie większej ilości miejsca na nogi, ale również ułatwienie interakcji pomiędzy osobami podróżującymi w przedniej i tylnej części kabiny.

Dla naszych klientów będzie to pierwsza okazja, aby na własnej skórze doświadczyć niesamowitego komfortu, osiągów oraz właściwości jezdnych, jakie zapewnia Nissan Ariya. Mamy nadzieję, że osoby, które widziały już model Ariya podczas prezentacji statycznej i zachwyciły się jego wysublimowaną stylistyką, jedynie wzmocnią swoje wrażenia podczas jazdy po torze

– mówi Paweł Powalski, EV & Infrastructure Marketing Manager w Nissan Sales CEE.

Premierowe jazdy testowe modelem Ariya odbędą się na Torze Modlin w dniu 25 czerwca 2022 r. w ramach największego w Polsce elektromobilnego show, czyli EV Experience powered by LG Energy Solution Wrocław. Modliński tor daje niemal nieograniczone możliwości organizacji masowych eventów motoryzacyjnych w najwyższym standardzie. Obiekt składa się z dwóch niezależnych torów. Pierwszy liczy 1,2 km i składają się na niego 22 zakręty oraz 8 konfiguracji. Drugi ma długość 2,4 km, w tym prostą o długości 250 metrów oraz 4 płyty poślizgowe, 2,5 metrowe kurtyny wodne oraz bogate zaplecze infrastrukturalne. To doskonałe warunki, aby w bezpieczny sposób sprawdzić możliwości nowego Nissana. Do testów udostępniony zostanie samochód w wersji EVOLVE z akumulatorem o pojemności 63 kWh.

Na tym nowoczesnym obiekcie, podczas dwudniowego eventu, zgromadzonych zostanie łącznie kilkaset samochodów elektrycznych, a uczestnicy wydarzenia, w ramach szeregu wydarzeń, będą samodzielnie brać udział w atrakcjach lub oglądać je z kilku trybun oraz tarasu widokowego.

Promujemy zeroemisyjny transport nie tylko przez pryzmat nowatorskich propozycji legislacyjnych, specjalistycznych analiz, raportów czy konferencji. Chcemy, aby elektromobilność była bliżej Polaków - na wyciągnięcie ręki. W tym celu przygotowaliśmy nieszablonowe wydarzenie, którego nowatorska formuła zachęca do przysłowiowej zabawy e-mobilnością. W ramach EV Experience powered by LG Energy Solution Wrocław odbędzie się szereg niepowtarzalnych i elektryzujących atrakcji, które niezdecydowanych przekonają do elektrycznych pojazdów

– mówi Maciej Gis, Kierownik Biura Komunikacji Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Organizatorami EV Experience powered by LG Energy Solution Wrocław są: Fundacja EV Klub Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). Wydarzenie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2022 roku na Torze Modlin – zlokalizowanym w Nowym Dworze Mazowieckim (ok. 40 km od Warszawy). Na oficjalnych profilach Facebook, Instagram i LinkedIn można na bieżąco śledzić najważniejsze informacje o wydarzeniu.

EV Experience powered by LG Energy Solution Wrocław Fot. Materiały prasowe