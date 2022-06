Brutalne potrącenie 22-latka na przejściu dla pieszych. Jest wideo

Poruszając się w ruchu drogowym lub spacerując po chodniku, nie mamy wpływu na to, co robią kierowcy oraz piesi. Jedyne co nam pozostaje, to skupić się na swojej drodze, zachować ostrożność i unikać zagrożeń, które potrafią przyjść dosłownie znienacka.

W sobotę 18 czerwca około godziny 12:20 w Zawadzkiem na ul. Opolskiej, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem przechodnia. Sytuacja została zarejestrowana samochodową kamerką. Nagranie pokazuje, co dokładnie stało się na przejściu na pieszych.

Kierowca samochodu dostawczego wyraźnie nie obserwował tego, co dzieje się przed jego pojazdem. Nagle gwałtownie ominął pojazd, który zatrzymał się przed przejściem, by ustąpić pierwszeństwa pieszym. Renault w następstwie wpadło na wysepkę rozdzielającą jezdne i potrącił będącego na pasach mężczyznę. Człowiek został odrzucony przez auto, odbił się od barierki i wpadł pod tylną oś tego samego samochodu. Renault zatrzymało się dopiero po kilkudziesięciu metrach na przeciwnym pasie ruchu.

Samochód dostawczy prowadził 51-letni mężczyzna. Poszkodowany pieszy to 22-letni mieszkaniec Zawadzkiego. Jak czytamy w komunikacie opolskiej policji, z uwagi na obrażenia młody człowiek został przetransportowany do opolskiego szpitala. Okoliczności wypadku bada policja. Wiadomo, że kierowca Renault był trzeźwy. Nie wiadomo, jakie konsekwencje wyciągnięto wobec zmotoryzowanego.

Przypominamy, że korzystanie z przejścia dla pieszych powinno zawsze być powiązane z rozejrzeniem się wokół, w celu uzyskania pewności, że jest bezpiecznie i nie stwarza się swoim zachowaniem zagrożenia dla siebie oraz kierowców. Zmotoryzowani natomiast przy dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych muszą zachować szczególną ostrożność, zwolnić i bacznie obserwować otoczenie. Nieuwaga to największy grzech zarówno pieszych, jak i kierowców.