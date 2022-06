Każde skrzyżowanie w Polsce jest jak znak B-42. To ważna wiadomość dla kierowców

Więcej na temat zasad ruchu drogowego opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Definicja znaku B-42 brzmi dość prosto. To nic innego jak koniec zakazów. Jak ta tablica ma się jednak do samego skrzyżowania? Korelacja jest dość prosta. Szczególnie że znaki zakazu obowiązują właśnie do skrzyżowania. Zatem nawet jeżeli nie zostaną odwołane, odwoła je takie właśnie połączenie dróg.

Zobacz wideo Skrzyżowanie zablokowane przez korki. Jeden z kierowców stracił cierpliwość i staranował pieszego

Jakie zakazy odwołuje skrzyżowanie?

Jakie konkretnie znaki zakazu odwołuje skrzyżowanie? Lista jest dość długa. Skrzyżowanie kasuje bowiem:

zakaz wyprzedzania,

zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe,

zakaz używania sygnałów dźwiękowych,

ograniczenie prędkości wyznaczone znakiem (o wyjątkach piszemy poniżej),

zakaz postoju,

zakaz postoju w dni parzyste,

zakaz postoju w dni nieparzyste,

zakaz zatrzymywania się.

Są wyjątki. Tych ograniczeń skrzyżowanie nie odwoła!

W tym punkcie jednak dwa obostrzenia. Po pierwsze skrzyżowanie nie odwołuje ograniczenia prędkości, które zostało wyrażone na kwadratowej tablicy. To oznacza wjazd do strefy ograniczonej prędkości. A ta musi być odwołana znakiem B-44. To samo tyczy się sytuacji, w których pod tablicą informującą o początku terenu zabudowanego lub tej z nazwą miejscowości umieszczono klasyczny znak (okrągły) z limitem prędkości. Wówczas ustalony limit obowiązuje do miejsca, w którym stoi znak informujący o wyjeździe z terenu zabudowanego lub wyjazdu z miejscowości.

Po drugie warto pamiętać o tym, że skrzyżowanie to nie tylko znak B-42. Bo skrzyżowanie odwołuje też niektóre znaki ostrzegawcze, a w tym np. tablicę A-5 "Skrzyżowanie dróg" czy znak A-6a "Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach".

Z prawej na skrzyżowaniu i... NIE masz pierwszeństwa. To pułapka D-47, D-41 i D-53

Skrzyżowanie, czyli tak właściwie to co?

Skrzyżowanie to tak naprawdę znak B-42. I ta informacja jest bez wątpienia dobra dla kierujących. Warto jednak pamiętać też o... samej definicji skrzyżowania. Bo o ile rondo to też skrzyżowanie, o tyle nie każde połączenie dróg już nim jest. Wyjaśnienie tego pojęcia można znaleźć w art. 2 ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym. A ten mówi wyraźnie, że:

Skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia. Określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną.

Jakie połączenie dróg nie jest skrzyżowaniem?

Parafrazując powyższy artykuł, skrzyżowaniem nie jest przecięcie drogi twardej z drogą gruntową, dojazdem np. do parkingu przy markecie, drogą dojazdową do domu czy drogą oznaczoną jako droga wewnętrzna lub np. strefa ruchu. W takim przypadku połączenie dróg nie ma charakteru znaku B-42, a to oznacza że np. ograniczenie prędkości działa dalej. Każdy kierujący musi o tym pamiętać.