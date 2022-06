Firma UPS wjeżdża na ścieżki rowerowe. Ich czterokołowy, rower elektryczny debiutuje w Nowym Jorku

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ekologia to słowo, które pojawia się prawie u wszystkich producentów. Nic więc dziwnego, że firmy kurierskie również chcą skorzystać na tym trendzie, a dzięki temu wspomóc środowisko. UPS do rozwożenia paczek będzie wykorzystywało samochód? Rower? Rowero-samochód z pedałami i czterema kołami, który dodatkowo ma napęd elektryczny.

Pojazd został stworzony przez firmę Fernhay i nazywa się eQuad. UPS udostępniło pierwsze zdjęcie tego rowero-samochodu z napędem elektrycznym na tle budynków wielkiego jabłka. Wcześniej eQuad wykorzystywany był przez firmę kurierską w innych dużych miastach np. w Londynie i planowane jest wykorzystywanie go w przyszłości w innych miejscach na świecie.

Modele eQuad mają tylko 84 cm szerokości, co pozwala na korzystanie ze ścieżek rowerowych w zatłoczonych miastach. Przy długości 3 m i nośności 210 kg są również dość pojemne. Mogą także przejechać 60 km na jednym ładowaniu i mogą osiągnąć prędkość do 25 km/h.

Wymiary i możliwości tego typu pojazdu, to idealne rozwiązanie na zakorkowany Manhattan, gdzie pełnowymiarowe auta dostawcze UPS stoją często w korkach. Co również ważne, są bezemisyjne, przez co idealnie nadają się do czystych stref i pozwolę UPS osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Według zapewnień prowadzenie rowero-samochodu jest również bardzo łatwe. Porównuje się to do jazdy na rowerze.

Firma UPS została założona ponad 100 lat temu jako firma kurierska wykorzystująca rowery. Można powiedzieć, że w tym momencie zatoczyła koło w swojej historii.

Jednak konkurencja nie śpi. Główny konkurent UPS, czyli FedEx także wykorzystuje tego typu pojazdy. Chce zarazem być lepsze od UPS i osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 r.