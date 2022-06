To te auta sprzedają się najlepiej na świecie. W top 10 Tesla i żadnej marki z Niemiec

O rynku motoryzacyjnym w Polsce i na świecie opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Najlepiej sprzedające się auto na świecie zostało w roku 2021 znalazło ponad 1,13 miliona nabywców. Aby pokazać skalę, warto wspomnieć o tym, że to wolumen prawie trzykrotnie większy od wartości całego rynku polskiego! I wynik oscylujący w granicy miliona sztuk, nie jest obcy całej topowej trójce światowego zestawienia.

Top 10: Najlepiej sprzedające się samochody na świecie w roku 2021

Toyota RAV4 – 1,13 mln sztuk Toyota Corolla sedan – 1,1 mln sztuk Honda CR-V – 903 tys. sztuk Nissan Sentra – 693 tys. sztuk Toyota Camry – 681 tys. sztuk Honda HR-V – 670 tys. sztuk Ford F-150 – 562 tys. sztuk Toyota Hilux – 548 tys. sztuk Tesla Model 3 – 508 tys. sztuk Honda Accord – 481 tys. sztuk

Zestawienie powstało w oparciu o dane ze 106. światowych rynków motoryzacyjnych. To daje ponad 99 proc. światowego wolumenu sprzedaży. Dane zostały opracowane przez zespół serwisu Motor1.

Toyota z palmą pierwszeństwa, a RAV-ka wyjątkowym sukcesem

Rok 2021 nie był najlepszym w sektorze motoryzacyjnym. Pogłębiający się problem z dostępnością półprzewodników sprawił, że dużo mówiło się o wielomiesięcznych terminach oczekiwania na nowe pojazdy czy znikającej dostępności niektórych modeli. I choć część marek miała twardy orzech do zgryzienia, dla niektórych rok 2021 był bez wątpienia rokiem triumfów. I bez wątpienia do kategorii tej zaliczyć można Toyotę i to z kilku powodów.

Toyota do zestawienia 10 najchętniej kupowanych modeli na świecie "wstawiła" aż cztery swoje modele. Tylko te auta zapewniły jej wolumen sprzedaży szacowany w roku 2021 na prawie 3,5 miliona sztuk.

Absolutnym liderem jest model RAV4. I warto pamiętać o tym, że to pierwszy SUV w historii, który okazał się najchętniej kupowanym samochodem na świecie. To spory sukces Japończyków.

Na liście nie ma Niemców. Jest za to... Tesla!

Na tym jednak wnioski nie kończą się. Bo analiza zestawienia najchętniej kupowanych samochodów świata prowadzi do jeszcze kilku konkluzji. Omawiamy je poniżej.

Na liście nie ma żadnego modelu z niemieckim rodowodem. To może pokazywać niską popularność aut z Niemiec na świecie, ewentualnie skalę problemów produkcyjnych producentów mających siedzibę u naszych zachodnich sąsiadów. Generalnie na liście nie ma nawet jednej firmy, która powstała w Europie.

Niemcy odpali w przedbiegach. Z drugiej strony słychać już szampany strzelające w siedzibach marek japońskich. Aż 8 modeli na 10 pochodzi z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Przedostatnia pozycja przypadła... elektrycznej Tesli! O sukcesie tej marki wiedzieli wszyscy. Teraz można się jednak przekonać jak duży on jest. Ponad pół miliona sztuk w rok, a do tego lepszy wynik od niemieckich marek. Musk mógł tylko marzyć o takim sukcesie...

Bardzo dużo mówi się o dominującej roli SUV-ów i crossoverów. Tyle że to zestawienie pokazuje iż to teza zrobiona nieco na wyrost. Na liście są 3 tego typu modele. Jednocześnie klasycznych sedanów jest aż pięć!

Lista najchętniej kupowanych samochodów na świecie wyraźnie pokazuje, że do wizji szeroko spopularyzowanej elektryfikacji jest jeszcze bardzo daleko.

Minivany stały się... chińskie. W oczy rzuca się sukces Wranglera

Redakcja serwisu Motor1 dość dokładnie podeszła do analizy światowych danych. Te zawierają zatem nie tylko zestawienie sumaryczne dla całego rynku, ale i poszczególnych segmentów (listy znajdują się w galerii dołączonej do tego materiału). Z danych tych przebija się kilka ciekawostek. Pierwsza jest taka, że najpopularniejszym średniej wielkości SUV-em na świecie jest Tesla Model Y. W tym samym segmencie jednak trzecia pozycja przypadła outsiderskiemu Jeepowi Wranglerowi. Rynek minivanów został z kolei skolonizowany przez Chińczyków. Chiński model okazał się też triumfatorem w segmencie małych samochodów miejskich.