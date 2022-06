Toyota Corolla Cross ma papier na bezpieczeństwo. Top Safety Pick+ od instytutu IIHS

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Bezpieczeństwo to jedno z kluczowych elementów, na podstawie których klienci wybierają dany samochód. Na całym świecie jest wiele różnych organizacji i instytucji, które przeprowadzają testy samochodów i je opiniują pod tym właśnie kątem. W Stanach Zjednoczonych jest to Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), który to właśnie zaopiniował Toyotę Corollę Cross.

Corolla Cross zdobyła najwyższe oceny Good we wszystkich sześciu testach zderzeniowych i bezpieczeństwa biernego. Są to czołowe zderzenie małą częścią przodu po stronie kierowcy i po stronie pasażera, czołowe zderzenie większą częścią przodu, uderzenie od boku, odporność dachu oraz test jakości foteli, w tym zagłówków, pod kątem zapewnienia ochrony głowy i szyi podczas wypadku.

Najwyższe noty Superior otrzymał także układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), zarówno pod względem skuteczności w zapobieganiu kolizjom z poprzedzającym samochodem, jak i z pieszymi.

Toyota Corolla Cross (2022) - cena, silniki, wyposażenie

W samochodach Toyoty PCS wchodzi w skład rozbudowanego zestawu systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense (TSS). Corolla Cross została standardowo wyposażona w trzecią generację tych systemów pod nową nazwą T-MATE, w której obok funkcji zapobiegania kolizjom z samochodami z przodu, pieszymi, rowerzystami i motocyklistami, układ PCS zawiera także system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach, system ostrzegania o pojazdach włączających się do ruchu (Intersection Cut-In Traffic Assist), poprawiony układ detekcji nadjeżdżających pojazdów (Oncoming Traffic Detection) oraz asystenta skrętu na skrzyżowaniach (Intersection Turn Assist).

Nagroda Top Safety Pick+, która została przyznana Corolli Cross była możliwa również dzięki przednim światłom. Corolla Cross ze światłami LED, funkcją doświetlania zakrętów i systemem automatycznych świateł drogowych otrzymała najwyższą notę Good. W amerykańskim cenniku crossovera w niższych wersjach wyposażenia są oferowane te same, bardzo wysoko ocenione światła LED, lecz bez funkcji doświetlania zakrętów. W tej konfiguracji IIHS przyznał oświetleniu Corolli Cross drugą najwyższą ocenę Acceptable.