Kierowca BMW kontra kierowca Nissana. W końcu trafiła kosa na kamień

Na kanale "Stop Cham" na YouTube pojawił się kolejny film prezentujący wyczyny na polskich drogach. Tym razem kierowca niebieskiego BMW Serii 3 próbował w bezsensowny sposób wyprzedzać kolejne samochody stojące w korku. Kompletnie nie rozumiemy, co miał na celu, ale najwidoczniej - jak to w życiu bywa - bardzo mu się spieszyło.

Panu z BMW strasznie się spieszyło - wcześniej było widać ze kierowca jest nerwowy i próbowałam wyprzedać po jednym aucie. Chciał tego Pana wyprzedzić, ale bardzo chamsko chciał się wcisnąć i drugi kierowca nie chciał go wpuścić. Finalnie kierowca BMW wysiadł z auta z pretensjami. Kierowca z czarnego auta poprosił nas o filmik i prawdopodobnie poszedł na policję.

- możemy przeczytać w opisie filmu udostępnionego na kanale. W pewnym momencie kierowca BMW próbował wcisnąć się na siłę przed Nissana, który wcale nie zamierzał wpuszczać go na pas. Rozjuszony kierowca z niebieskiego sedana postanowił wyjść z auta, żeby wywrzeć jeszcze większą presję na kierowcy małego, japońskiego samochodu. Nagle okazało się, że kierowca Nissana jest od niego co najmniej o głowę wyższy i wcale nie zamierza ustąpić.

Policjanci przytulają się na rondzie. Nagranie z Przemyśla hitem w sieci

W pewnym momencie do zaciekłej dyskusji dołączył jeszcze trzeci kierowca, który wkroczył do akcji spoza kadru. Prawdopodobnie był to samozwańczy mediator, który w imieniu innych uczestników ruchu próbował rozładować buzujące pomiędzy emocje i udrożnić ruch na drodze. Po kilkunastu sekundach odszedł z kwitkiem.

Nie znamy dalszej części historii, ale z opisu wynika, że kierowca Nissana zgłosił zachowanie drogowego agresora na policję. Pod filmem pojawiło się mnóstwo komentarzy użytkowników, trafie oceniających ten drogowy spektakl.

Co ci ludzie robią z tym zaoszczędzonym czasem wyprzedzając jedno auto w ruchliwych miastach i będąc u celu 1.5 sekundy szybciej?

Jak ja to uwielbiam. Chciał przycwaniakować i trafił na większego cwaniaka...

I te zdziwienie gdy z micry wysiada koleś prawie o głowę wyższy ;)

Niech zgłosi reklamacje do BMW. Myślał, że w pakiecie dostanie szacunek i przywileje na drodze.

- to tylko niektóre z komentarzy, które można przeczytać pod zamieszczonym filmem.