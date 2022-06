Droga Czerwona w Gdyni coraz bliżej. Ogłoszono przetarg na prace przygotowawcze

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

O Drodze Czerwonej w Gdyni mówi się już od dawna. Ma ona łatwo skomunikować port samochodowy z obwodnicą Trójmiasta, a docelowo również z Centralnym Portem Komunikacyjnym. GDDKiA właśnie ogłosiło przetarg na prace przygotowawcze inwestycji.

Aby jednak doszło do ogłoszenia przetargu, najpierw wymagane było zatwierdzenie Ministra Infrastruktury Programu inwestycji i podpisaniu porozumienia o finasowaniu budowy Drogi Czerwonej przez Centralny Port Komunikacyjny.

Co zakłada przetarg? Ten kto wygra będzie musiał przygotować dokumentację przygotowawczą do budowy nowej drogi krajowej w podziale na trzy odcinki, o łącznej długości ok. 9 km, tj.:

węzeł Gdynia Chylonia – węzeł Kwiatkowskiego II, węzeł Kwiatkowskiego II – węzeł Ofiar Grudnia ‘70, węzeł Ofiar Grudnia ‘70 – węzeł Terminal Promowy.

Dla pierwszego odcinka przyszły wykonawca będzie musiał przygotować Koncepcję programową, a dla dwóch pozostałych Studium komunikacyjne. Ponadto będzie zobowiązany do wykonania badań geologicznych pod przyszłą trasę na odcinku nr 1.

Od momentu podpisania umowy z wykonawcą, ten będzie mieć 18 miesięcy na przygotowanie dokumentacji, która następnie trafi do weryfikacji i ostatecznie zostanie zaakceptowana przez inwestora.

Ostatnim z obowiązków wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Po jej uzyskaniu GDDKiA będzie gotowa do ogłoszenia przetargu na realizację tej inwestycji w formule Projektuj i buduj.

Droga Czerwona ma zapewnić bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do węzła Gdynia Chylonia w miejscu skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. Poprawi też dostępność do portu od strony lądu i zwiększy jego możliwości przeładunkowe i rozwojowe.

Oferty na przygotowanie dokumentacji GDDKiA czeka do 19 lipca tego roku.