Koniec Nissana GT-R. Ostatni sprzedany w Polsce egzemplarz jest wyjątkowy

Unikalny egzemplarz Nissana GT-R, który został sprzedany w Polsce, zakończył historię generacji R35 w naszym kraju. Sportowy samochód, który zyskał status legendy, był oferowany od 2008 roku. Ze względu na swoje niesamowite osiągi oraz zaawansowanie technologiczne, pojazd przez 14 lat wywoływał ogromne wrażenie na fanach motoryzacji, i robi to nieprzerwanie do dziś. Dzięki wieloletniej ewolucji oraz licznym modyfikacjom, moc auta w stosunku do modelu z początku produkcji, wzrosła o blisko 100 KM.

Samochód, który został sprzedany w Polsce, to model w specjalnej przygotowanej odmianie Prestige T-Spec. Podobnie jak bazowa wersja, Prestige wyposażony jest w podwójnie doładowany silnik benzynowy V6 o pojemności 3.8 litra i mocy 570 KM. Napęd na cztery koła przekazuje 6-biegowa skrzynia z podwójnym sprzęgłem i trzema trybami pracy. Fenomenalne prowadzenie tej wersji zapewnia układ zawieszenia Bilstein DampTronic oraz napęd na cztery koła ATTESA E-TS z niezależnym układem przeniesienia napędu transaxle.

Nissan GT-R Prestige T-Spec Fot. Nissan

Specjalna wersja Prestige T-Spec czyni model GT-R jeszcze bardziej wyjątkowym za sprawą dodatków stylistycznych, takich jak tylny spojler wykonany z włókna węglowego, lakierowane na miedziany kolor detale czy emblematy T-Spec umieszczone pod logiem GT-R z tyłu pojazdu oraz na atrapie chłodnicy. Ponadto wyróżnia się także węglowo-ceramicznymi hamulcami, jeszcze bardziej podnoszącymi skuteczność hamowania, oraz specjalnymi obręczami kół, zarezerwowanymi dotychczas wyłącznie dla wersji NISMO, które pozwalają obniżyć całkowitą masę pojazdu o 3,4 kg.

Nissan definitywnie zakończył sprzedaż modelu GT-R w Japonii. Co dalej z R35?

Wnętrze obszyte zostało skórzaną tapicerką w specjalnym, niedostępnym w innych odmianach kolorze, a na pokrywie bagażnika znajduje się nowe logo Nissana. Egzemplarz sprzedany w Polsce posiada również unikalny lakier – Midnight Purple – inspirowany lakierem o tej samej nazwie stosowanym w legendarnym Nissanie Skyline GT-R generacji R34.

W Polsce sprzedanych zostało łącznie ponad 200 sztuk Nissana GT-R R35. Ostatni, unikalny egzemplarz kosztował 723 650 zł. Samochód został sprzedany przez dealera Japan Motors w Krakowie. Auto nabył miłośnik motoryzacji i biznesmen z Warszawy.