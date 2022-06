Kolejny ekologiczny krok u Forda. Do 2050 r. całkowita neutralność pod względem emisji zanieczyszczeń

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Zmiany klimatyczne są widoczne gołym okiem – susze, pożary i podnoszenie się poziomu mórz. Ford zdecydował się na krok, aby przynajmniej ze swojej strony zadbać o środowisko.

Zobacz wideo Ford Driving Skills For Life 2022 na warszawskim Bemowie

Producent pracuje nad zminimalizowaniem negatywnego wpływu na klimat zgodnie z Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (Porozumienie Paryskie). Aby osiągnąć swój cel w zakresie neutralności pod względem przekazywania dwutlenku węgla do atmosfery, Ford koncentruje się na trzech obszarach, które odpowiadają za około 95 proc. emisji CO2. Mowa o produkowanych przez firmę samochodach, globalnej działalności i łańcuchu dostaw.

Obecnie od 2017 r. ślad węglowy u Forda zmalał o 35 proc., a do roku 2023 ma spaść o kolejne 18 proc. Głównym elementem, który ma pomóc przy redukcji zanieczyszczeń jest elektryfikacja gamy modelowej np. poprzez Mustanga Mach-E czy E-Transita.

Używany Ford Focus IV (2018-) ? zmiany, zmiany, ale czy na lepsze?

Również zakłady Forda mają mniej zanieczyszczać środowisko. Strategiczne znaczenie dla długoterminowej wizji przestawienia Ameryki na pojazdy elektryczne i wprowadzenia bardziej zrównoważonej, neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla produkcji miało dla Forda utworzenie nowego zakładu BlueOval City w Tennessee. Fabryka ma na celu osiągnięcie neutralności przekazywania CO2, całkowitą eliminację dostarczania odpadów na wysypiska, a po pełnym uruchomieniu używanie słodkiej wody wyłącznie do spożycia przez ludzi.

Ford planuje także kupować mieszankę energii wiatrowej, słonecznej, jądrowej, geotermalnej, biomasy oraz magazynowanej energii i wody tak, by zastąpić proces produkcyjny oparty na paliwach kopalnych. Cele producenta zakładają, że wszystkie zakłady produkcyjne w Ohio, Nowym Jorku i Meksyku będą zaopatrywane w 100 proc. bezemisyjną energię elektryczną do końca 2022 roku. Dodatkowo Ford planuje, że do 2025 r. wszystkie zakłady produkcyjne i duże obiekty handlowe w Michigan będą w 100 proc. zaopatrywane w energię elektryczną bez emisji dwutlenku węgla.

Zmiany na bardziej przyjazne środowisku nie zachodzą jedynie w fabrykach Forda w USA. Również zakłady na innych kontynentach mają być bardziej ekologiczne.