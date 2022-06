Kiedy trzeba mieć przy sobie prawo jazdy? Nowe przepisy, ale nie dla każdego

Od 5 grudnia 2020 roku kierowcy w Polsce nie muszą wozić ze sobą prawa jazdy. Dokument spokojnie mogą zostawić w domu. Podczas kontroli drogowej wystarczy im dowód osobisty. I choć zmiana jest jedną z ważniejszych w ostatnich latach, warto pamiętać o tym, że nie działa bezwarunkowo. Bo dotyczy, ale głównie Polaków i to też poruszających się po terytorium Polski.

Znakomita większość kierowców nie musi się więc przejmować dokumentem podczas długiego weekendu. Oczywiście, jeśli będą jeździć po Polsce. Warunki na drodze w najbliższych dniach sprawdzisz na stronie głównej gazety.pl.

Jakie dokumenty musi mieć przy sobie kierowca? Wystarczy dowód

No dobrze, skoro kierowca nie musi mieć przy sobie prawa jazdy, to jak policjanci sprawdzą czy posiada uprawnienia do kierowania pojazdami? Wystarczy numer PESEL, który mamy wpisany m.in. do dowodu osobistego. Na jego podstawie uzyska informacje z Centralnej Ewidencji Kierowców. Sprawdzi zatem fakt posiadania prawa jazdy i konkretną kategorię uprawnień.

Bardzo wygodna jest aplikacja mObywatel, do której można wgrać nie tylko dowód osobisty, ale też właśnie prawo jazdy.

Polak za granicą musi mieć ze sobą prawo jazdy

Kontrola uprawnień kierowcy odbywa się w bazie CEK,a to oznacza, że dotyczy tylko terenu naszego kraju. Policjant z Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii czy Słowacji nie uzyska do niej dostępu. Skutek? Za granicą polski kierowca nadal musi posiadać prawo jazdy. W przeciwnym razie zagraniczni funkcjonariusze nie będą w stanie sprawdzić czy posiada on uprawnienia do kierowania pojazdami.

Jazda bez prawa jazdy nie dotyczy obcokrajowców

Powyższa zasada działa w identyczny sposób w przypadku osób, które choć posiadają prawo jazdy, dokument zdobyły za granicą i są obywatelami innych państw niż Polska. One cały czas prawo jazdy muszą mieć przy sobie. W przeciwnym razie w czasie kontroli drogowej polski policjant nie będzie miał możliwości zweryfikowania posiadanych przez nich uprawnień w polskiej bazie CEK. Tym samym będzie mógł uznać, że prowadzą one pojazd bez koniecznych uprawnień.

To teraz bardzo ważne, ponieważ do Polski przyjechało wiele osób z Ukrainy. Ukraińscy kierowcy muszą mieć przy sobie swoje prawo jazdy. Warto im o tym fakcie przypominać na każdym kroku. W przeciwnym razie mogą ich spotkać poważne nieprzyjemności w czasie ewentualnej kontroli drogowej.

Za brak prawa jazdy grozi mandat do... 30 tys. zł!

W sytuacji, w której policjanci zatrzymają w Polsce kierowcę, w bazie CEPiK nie będzie jego danych, a do tego nie będzie miał przy sobie prawa jazdy, pojawi się poważny problem. Szczególnie w świetle nowelizacji taryfikatora mandatów z 1 stycznia 2022 roku. To wykroczenie zostało obwarowane mandatem zaczynającym się od 1,5 tys. zł. Maksymalnie kara może wzrosnąć nawet do 30 tys. zł. I kwota taka jest możliwa, szczególnie że grzywnę ostatecznie powinien wystawić sąd. Dodatkowo może orzec... zakaz prowadzenia pojazdów.