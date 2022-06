Raport "Moto Insight 2022", czyli jakie są nastroje konsumentów i jaka jest sytuacja na rynku motoryzacyjnym od czasów pandemii

Pandemia spowodowała, że z jednej strony wielu z nas zaczęło uważać samochody za najbezpieczniejszy środek transportu, a z drugiej wielomiesięczny globalny lockdown wciąż utrudnia dostęp do wielu części.

Kierowcy, którzy chcieliby teraz kupić nowy samochód z salonu, muszą mierzyć się z problemem mocno ograniczonej dostępności poszczególnych modeli. To nierzadko zmusza ich do ustępstw w kwestii wyposażenia lub nawet do szukania aut na rynku wtórnym. Do tego dochodzi jeszcze widmo zwiększonych rat kredytowych i leasingowych, co dodatkowo stawia konsumentów w niełatwej sytuacji.

Redakcja serwisu Moto.pl wspólnie z?agencją badawczą Minds & Roses po raz kolejny sprawdziła, jak warunki panujące na rynku motoryzacyjnym wpływają na decyzje zakupowe polskich kierowców, a także jakie jest ich nastawienie do elektromobilności. Przeprowadzone na grupie internautów badania prezentuje opublikowany właśnie raport „Moto Insight 2022", który jest dostępny do ściągnięcia pod tym linkiem: Pobierz raport.