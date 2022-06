Masz bezterminowe prawo jazdy? Wiemy, kiedy musisz je wymienić. "Każdy będzie musiał"

Więcej porad dla kierowców znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Kierowcy dzielą się na dwie grupy. Pierwsza zdobyła uprawnienia do kierowania pojazdami po 2013 roku, a przez to ma prawo jazdy ważne maksymalnie przez 15 lat. Druga, która zdobyła uprawnienia wcześniej, ma prawo jazdy bezterminowe. Bezterminowość to ważna kwestia. Dlatego kierowcy "starszej daty" patrzą z wyższością na tych młodszych. Tyle że tego patrzenia z wyższością już za dużo im nie zostało. W Polsce całkiem niedługo zapanuje komuna. I wszyscy się staną równi.

Kiedy trzeba wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Bezterminowe prawo jazdy zniknie raz na zawsze. Proces wymiany dokumentów wystartuje w roku 2028 i na dobre zakończy się w roku 2033. Po tej dacie dokumenty bezterminowe stracą ważność. Tym samym osoby, które nie wymienią prawa jazdy bezterminowego na terminowe de facto nie będą mogły prowadzić samochodu. I choć w tym punkcie kierowcom obecnie bezterminowym mogą się jeżyć włosy na głowie, powinni oni wiedzieć o dość kluczowym aspekcie nowych przepisów.

Na poziomie dokumentu, wszyscy kierowcy będą równi. Termin ważności poszczególnych uprawnień nie będzie mógł być dłuższy niż 15 lat. Równości nadal nie będzie jednak na poziomie bazy CEK. Bo nowelizacja nie może zadziałać wstecz. Nie może zatem cofnąć uprawnień wydawanych bezterminowo przed rokiem 2013. Bo ich bezterminowość wynika z bezterminowego orzeczenia lekarskiego.

Bezterminowe badanie lekarskie. Tylko prawo jazdy terminowe

W skrócie, choć obecny posiadacz prawa jazdy bez terminu ważności, będzie musiał zmienić dokument na taki z terminem ważności, do kolejnych wymian wystarczy mu wniesienie opłaty i dostarczenie zdjęcia. Kierowcy, którzy już na starcie mają terminowe prawo jazdy, dodatkowo podczas wymiany dokumentu będą musieli dostarczyć również aktualne orzeczenie lekarskie. To spora różnica. Chociażby z punktu widzenia opłat. Badanie lekarskie kosztuje 200 zł – taką kwotę wskazuje rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Czemu bezterminowe prawo jazdy musi zniknąć?

No dobrze, skoro po zamianie bezterminowego prawa jazdy na terminowe poszczególne wymiany dokumentu są tylko formalnością, skąd taki pomysł? Czemu kierowca nie może cały czas jeździć z jednym prawem jazdy? Przeszkodą jest... zdjęcie! Policjanci mogliby mieć poważny problem identyfikacją kierującego w sytuacji, w której zrobiłby bezterminowe prawo jazdy np. trzy dekady wcześniej i nie wymieniał go przez ten czas. Na zdjęciu byłby 18-latek, a przed funkcjonariuszami stał 48-latek.

Nie wymienisz bezterminowego prawa jazdy? To masz problem...

Na koniec mamy jeszcze pewne ostrzeżenie. Kierujący posiadający bezterminowe prawo jazdy, którzy nie wymienią dokumentu na terminowy do roku 2033, nie będą mogli prowadzić auta. Jeżeli złamią ten zakaz, dostaną co najmniej 1500 zł grzywny i... sądowny zakaz prowadzenia pojazdów.