Ford wybiera się do Goodwood. Pokaże coś elektryzującego [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Festiwal Prędkości w Goodwood zbliża się wielkimi krokami. Już pod koniec czerwca odwiedzający zobaczą tam wiele perełek i ciekawych modeli, w tym BMW M3 Touring. Jednak swoją zapowiedź i obecność potwierdził Ford za sprawą krótkiego nagrania na Twitterze.

Póki co nie ma za wiele do zobaczenia. Jest pasek świetlny na całej szerokości pojazdu oraz podświetlony napis Ford performance. Należy przypuszczać, że mowa jest tutaj o vanie, gdyż Ford Pro jest zaangażowany w ten projekt i będzie to zapewne elektryk, ponieważ model za „zelektryzować" odwiedzających.

Zobacz wideo Ford Driving Skills For Life 2022 na warszawskim Bemowie

To niewiele, ale Ford zaprezentował w maju E-Transit Custom i już zapowiedział nadchodzące Transit Courier, Tourneo Courier, Tourneo Custom i E-Transit. Transit Custom i Tourneo Custom mają pojawić się w 2023 roku, natomiast Transit Courier i Tourneo Courier mają pojawić się w rok później.

Zapowiedź nie rzuca zbyt wiele światła na to, czego się spodziewać, ale najbardziej prawdopodobnymi kandydatami są zmodyfikowane wersje E-Transit Custom lub E-Tourneo Custom. Zaangażowanie Ford Performance może zapowiedzieć coś lekko odstającego od normy.

Ford otwiera zamówienia na nowego pickupa. Nie jest tani, ale jest hardkorowy

Tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. E-Transit Custom to elektryk, który przyciąga wzrok, ponieważ ma futurystyczną przednią maskę. Ford nie podał wielu szczegółów, ale wcześniej zdradził, że furgonetka będzie miała zasięg do 380 km, a także możliwość szybkiego ładowania prądem stałym, możliwość holowania i technologię ProPower Onboard. Producent ujawni więcej szczegółów we wrześniu, zanim furgonetka wejdzie do produkcji w drugiej połowie 2023 roku.

Tymczasem należy uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać tego co zafunduje nam połączenie Ford Performance i Ford Pro na Goodwood.