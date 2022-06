Gdzie można parkować motocykle za granicą? Jest wiele ograniczeń

Więcej porad dla motocyklistów przygotowaliśmy również w serwisie Gazeta.pl.

Zasady parkowania motocykli w Polsce są dość liberalne. Jednoślad można zatrzymać na chodniku praktycznie wszędzie tam, gdy nie będzie on tamował ruchu pieszych. I co więcej, w wielu strefach płatnego parkowania w Polsce na motocykle nie są nakładane opłaty. A brak stawki godzinowej to naprawdę spora zachęta np. podczas dojeżdżania motocyklem do pracy.

Parkowanie motocykla za granicą? Różne miasta, różne zasady

Jak sprawa wygląda za granicą? No i tu już bywa różnie. I o bardzo konkretnych zasadach też ciężko mówić. Szczególnie że dużo zasad dotyczących parkowania motocykli za granicą zależy od... lokalnych władz. To one wyznaczają zasady płatności w strefach parkowania i coraz częściej nakładają opłaty także na motocykle. I kierujący jednośladami się z tego nie cieszą...

Gdzie zaparkować motocykl? 42 proc. kierowców nie wie!

Bardzo jasno pogląd motocyklistów na kwestię parkowania pokazuje badanie FEMA, czyli Federacji Europejskich Związków Motocyklowych, które przytacza serwis Motogen. W ankiecie udział brało blisko 4 tys. kierujących jednośladami. Pochodzili oni z 38 krajów. Co wynika z ich odpowiedzi? Pierwszy wniosek jest jeden. Aż 42 proc. motocyklistów tak naprawdę nie wie, gdzie może legalnie zaparkować pojazd w swojej okolicy. To pokazuje wyłącznie stopień rozdrobnienia przepisów w zależności od jednostek terytorialnych i ich małą precyzję.

Tylko 15 proc. ankietowanych powiedziało, że podczas wyjazdów za granicę łatwe jest znalezienie i zrozumienie zasad parkowania.

Motocykliści chcą parkować jednoślady... wszędzie!

Kolejny wniosek? 89 proc. ankietowanych chciałoby móc parkować motocykl tak naprawdę w dowolnym miejscu! Oczywiście pod warunkiem, że pojazd nie utrudni ruchu pieszym i innym pojazdom. A to nie koniec, bo aż 67 proc. motocyklistów chciałby mieć też bezpieczne miejsce parkingowe, które zostanie wyraźnie oddzielone od miejsc parkingowych przeznaczonych dla samochodów osobowych. Co z opłatami za parkowanie? 74 proc. kierowców jednośladów jest gotowych płacić za parkowanie, ale...

Trzy czwarte użytkowników jednośladów chce, aby opłata za parkowanie motocykla oznaczała dla nich jakieś korzyści. Może to być np. monitoring danego miejsca, miejsce do przypięcia pojazdu czy np. szafkę na kask. Jeżeli tych dodatkowych korzyści nie będzie, aż 69 proc. motocyklistów opowiada się za tym, aby opłat za parkowanie dla jednośladów nie było. Ile mogliby płacić motocykliści? 44 proc. jest w stanie płacić ćwierć ceny dla samochodu, 22 proc. połowę ceny, a 4 proc. taką samą cenę jak kierowcy aut osobowych.