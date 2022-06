Cupra przedstawiła trzy nowe auta: Terramar, Tavascan i Urbanrebel

Cupra podczas wydarzenia "Unstoppable Impulse" zorganizowanego w Hiszpanii, w obiektach położonych przy historycznym torze wyścigowym Sitges-Terramar, podzieliła się planami na przyszłość. Do 2025 roku na rynku pojawią się trzy zupełnie nowe modele samochodów. Jeden z napędem hybrydowym, a dwa kolejne z napędem elektrycznym. Co więcej, zapowiedziano również odświeżenie dotychczasowej gamy.

Plan na Cuprę okazał się strzałem w dziesiątkę. Do tej pory marka dostarczyła blisko 200 000 samochodów na całym świecie, a jej obroty wzrosły z 430 milionów euro w 2018 roku, do prawie 2,2 miliarda euro w 2021 roku, znacznie przekraczając wszelkie oczekiwania. W 2022 roku hiszpański producent zamierza podwoić swoją sprzedaż, obroty i globalną sieć salonów Cupra Studio.

Trzy nowości marki Cupra: Terramar, Tavascan, Urbanrebel Fot. Cupra

Naszym celem jest, aby do 2025 roku dostarczać 500 000 samochodów rocznie, kontynuować międzynarodową ekspansję, a także wejść w nowe segmenty. Nie byłoby to możliwe bez ludzi, którzy tworzą naszą markę, dlatego jeszcze mocniej angażujemy ambasadorów, którzy są częścią CUPRA Tribe

- powiedział podczas wydarzenia w hiszpańskim Terramar Wayne Griffiths, dyrektor generalny marki Cupra.

Cupra Terramar

SUV z napędem hybrydowym typu plug-in dołączy do oferty w 2024 roku. Cupra Terramar mierząca 4,5 m długości i potrafiąca przejechać około 100 km w trybie całkowicie elektryczny, będzie dzieliła rozwiązania techniczne z Audi Q3. Produkcja samochodu zostanie zlokalizowana na Węgrzech w fabryce Audi w Györ.

Cupra Tavascan i Urbanrebel

Kolejne auto to Cupra Tavascan będąca SUV-em z modnym nadwoziem coupe. Pojazd w napędzie otrzyma dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 306 KM. Samochód pojawi się na rynku w 2024 roku i jak łatwo się domyślić, będzie spokrewniony z Volkswagenem ID.5 zbudowanym na platformie MEB. Rok później, w 2025 roku na ulice wyjedzie mierząca 4 metry długości Cupra Urbanrebel. Silnik elektryczny o mocy 226 KM pozwoli rozpędzać lekki miejski pojazd do pierwszych100 km/h w czasie 6,9 s. Prognozowany zasięg auta na naładowanej do pełna baterii wyniesie 440 km.

CUPRA UrbanRebel będzie największym projektem dla naszej firmy w nadchodzących latach, ponieważ jest kluczowa dla naszej transformacji jako marki w pełni elektrycznej. Przewodzimy rozwojowi rodziny pojazdów, które będą demokratyzować zrównoważoną mobilność w miastach, dla różnych marek w ramach Grupy Volkswagen

– powiedział Werner Tietz, wiceprezes ds. badań i rozwoju marki Cupra.

Podczas wydarzenia w Terramar zapowiedziano również, że do 2025 nastąpi odświeżenie obecnej gamy modelowej. Zmieni się Cupra Leon, Cupra Formentor i Cupra Born. Wszystkie samochody otrzymają spójną stylistykę, nawiązującą m.in. ukształtowaniem zderzaków czy designem reflektorów, do trzech przedstawionych nowości.

Tak prezentuje się Cupra Urbanrebel