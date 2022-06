Nie tylko piesi i samochody mają swoje progi zwalniające. Rowerzyści również [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Progi zwalniające to element drogi, który ma tylu samo zwolenników, co i przeciwników. Nie zmienia to jednak faktu, że kierowcę, który jedzie za szybko wyraźnie spowalniają. Natomiast ci, którzy nie zdążą wyhamować mogą mieć kosztowne naprawy, a z całą pewnością za szybko jechały.

Zobacz wideo Czy za brak kasku na rowerze można dostać mandat?

Ostatnio głośno było o progach zwalniających dla pieszych, dziś jednak coś zupełnie innego – progi zwalniające dla rowerzystów, które można zobaczyć na nagraniu poniżej.

Jak widać, do czynienia rowerzyści mają aż z dwoma progami zwalniającymi. Znajdują się one bezpośrednio przed skrzyżowaniem z drogą dla samochodów w Warszawie. Zapewne kierowcy są z tego powodu bardzo zadowoleni. Od dawna się słyszy, że rowerzyści wjeżdżają z pełną prędkością pod koła samochodów. Rowerzyści mają także swoje racje.

Co ciekawe tego typu progi są nielegalne. Te konkretne jednak są na ścieżce już od 10 lat. Tak przynajmniej wynika z opisu nagrania.

Czy rowerzyści mogą wyprzedzać prawą stroną na skrzyżowaniu? Nikt o tym nie pamięta

Czy pomysł z progami zwalniającymi dla rowerzystów jest dobrym pomysłem? Zapewne zdania będą podzielone, z całą mogą zwiększyć bezpieczeństwo. Widać to nawet w komentarzach pod nagraniem, gdzie osoby nieprzychylne tego typu rozwiązaniom proponują nawet zrobić progi zwalniające dla pociągów, a inni chwalą za stworzenie bezpiecznych warunków przemieszczania się zarówno dla fanów dwóch kółek, jak i czterech. Niektórzy proponują również stworzyć tego typu progi na skrzyżowaniach z chodnikami dla pieszych.

Podobne rozwiązanie, tylko z przykręcanymi tego typu elementami zastosowano w Sopocie w zeszłym roku. Temat w Warszawie też się pojawił oficjalnie. Już w 2018 roku jedna z Radnych chciała, aby progi zwalniające na ścieżkach rowerowych zalegalizować.

Czy progi zwalniające dla rowerzystów są potrzebne? Jak zwykle nie dojdzie się do wspólnego zdania.