Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. Wszyscy kierowcy muszą to zrobić. Termin coraz bliżej

Bezterminowe prawo jazdy to niezwykle ciekawy dokument. Oznacza mniej więcej tyle, że kandydat na kierowcę otrzymał bezterminowe oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. To oznacza, że uprawnienia dostaje dożywotnio, a do tego dokumentu nie musi wymieniać. Nie ma on bowiem daty ważności.

Bezterminowe prawo jazdy? To relikt przeszłości...

Niestety bezterminowe prawo jazdy zniknęło z polskiego systemu prawnego dokładnie 19 stycznia 2013 roku. Od tego momentu ważność zaświadczenia lekarskiego to maksymalnie 15 lat. Tyle że do tej pory fakt ten nie dotykał dokumentów wydawanych wcześniej. Do tej pory... Z czasem legislatorzy postanowili unormować status wcześniej wydanych i bezterminowych praw jazdy. Unormować, czyli po prostu je zlikwidować! Termin jest już znany i kierowcy nic na niego nie poradzą.

Bezterminowe prawo jazdy zniknie na dobre w roku 2033

Wymiana bezterminowych praw jazdy na terminowe ruszy w roku 2028. Ostatni dokument ma zostać wymieniony maksymalnie w roku 2033. Takie prawa jazdy otrzymają 15-letnią datę ważności. To oznacza, że po jej minięciu kierujący musi wrócić do wydziału komunikacji i wpłacając jednocześnie kwotę wynoszącą 100,50 zł, postarać się o nowy dokument.

Co ważne, po roku 2033 bezterminowe prawa jazdy z mocy ustawy stracą ważność. To oznacza, że kierowca który nie wymieni dokumentu, po tej dacie będzie prowadzić pojazd bez uprawnień.

Zapomnisz okularów, a masz w prawie jazdy wpis w rubryce 12? Mandat

Zamiast kreski, termin ważności prawa jazdy. Prawa jazdy a nie uprawnień!

W tym punkcie na usta cisną się dwa pytania. Skoro prawo nie działa wstecz, czemu przepisami obowiązującymi po styczniu roku 2013 mają zostać objęci również ci prowadzący, którzy uprawnienia uzyskali wcześniej? Tyle że teza zawarta w pytanie jest nie do końca prawdziwa. Bezterminowe prawo jazdy de facto wynika z bezterminowego zaświadczenia lekarskiego. I czas jego ważności nie zostanie skrócony nowymi przepisami. To oznacza że zmiana z bezterminowości na terminowość dotyczy samego dokumentu. Bezterminowe uprawnienia pozostaną w mocy.

Drugie pytanie brzmi: skąd w ogóle pomysł na okresową wymianę prawa jazdy? Czy to jest naprawdę potrzebne? Tu najlepiej odpowiedzieć przykładem wziętym z życia. Jeszcze dwie dekady temu zdarzały się takie sytuacje, że policjanci zatrzymywali na drodze emeryta. Ten pokazywał im prawo jazdy (jeszcze takie książkowe), w którym znajdowało się zdjęcia 16-latka. Bo w takim wieku zdobył uprawnienia. To mocno utrudniało identyfikację kierującego. Po 50 latach ciężko bowiem stwierdzić czy osoba stojąca przed funkcjonariuszem to osoba ze zdjęcia.

Wymieniasz prawo jazdy przed rokiem 2028? Musisz dostać bezterminowe!

Na koniec mamy jeszcze jedną dobrą informację. Wymiana bezterminowych praw jazdy zacznie obowiązywać w roku 2028. A to oznacza mniej więcej tyle, że jeżeli wcześniej z uwagi np. na zdobycie dodatkowej kategorii, będziecie musieli wymienić prawo jazdy, przy kategorii bezterminowej nie może pojawić się data ważności. To bezprawne działanie urzędników! W takiej sytuacji należy zaskarżyć decyzję starosty do Sądu Administracyjnego. Jak wskazuje praktyka, jego wyrok z pewnością będzie przychylny, a dokument zostanie skorygowany.