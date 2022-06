Czy masz kod 96 w prawie jazdy? Przyda się zwłaszcza na wakacjach

Porady w zakresie kategorii prawa jazdy i kodów ograniczeń publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Prawo jazdy kategorii B raczej nie ma większych tajemnic przed kierowcami. Sprawia ono, że kierujący może prowadzić aż trzy typy pojazdów. Po pierwsze są to pojazdy samochodowe o DMC do 3,5 tony. Po drugie motocykle o pojemności silnika wynoszącej maksymalnie 125 cm3 i mocy maksymalnie 11 kW (gdy prawo jazdy jest ważne od co najmniej trzech lat). Trzeci typ uprawnień dotyczy zestawu pojazdów.

Kategoria B a zestaw pojazdów. Co mówią przepisy?

Posiadając prawo jazdy kategorii B kierowca może poprowadzić jeden z dwóch zestawów pojazdów. Są to:

zestawy pojazdów o DMC maksymalnie 3,5 t, składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy innej niż lekka,

pojazdy samochodowe o DMC do 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której DMC nie przekracza 750 kg).

W obydwu kategoriach zestawów pojazdów zauważyć można jedną prawidłowość. Dotyczą ich dość ścisłe wymagania wagowe. Czy kierujący może je jakoś rozszerzyć? To właśnie zadanie przypisane kodowi 96 dopisanemu do kategorii B.

Kod 96 w prawie jazdy kat. B zmienia DMC zestawu

Kod 96 dopisany do prawa jazdy sprawia, że kierujący otrzymuje możliwość prowadzenia zestawu pojazdów o DMC wynoszącym maksymalnie 4,25 tony, który składa się z pojazdu samochodowego o DMC do 3,5 tony i przyczepy innej niż lekka. Czasami kod 96 daje zatem przepustkę do możliwości jazdy z większą przyczepą kempingową (kluczowe przed wakacjami!), a czasami np. małą lawetą samochodową.

Jak dopisać kod 96 do prawa jazdy? Konieczny jest egzamin

Aby uzyskać kod 96 w prawie jazdy, kierujący musi mieć ukończone 18 lat, posiadać kategorię B, a do tego zdać egzamin państwowy. Przepisy nie wymagają kursu przygotowującego. Jeżeli chodzi o egzamin, odbywa się on tylko w części praktycznej. Na placu kierujący wykonuje manewry i musi sprawdzić połączenie między pojazdem a przyczepą. Kolejnym elementem jest jazda w ruchu miejskim. Ile kosztuje egzamin na kod 96 w prawie jazdy kategorii B? WORD-y w całej Polsce mają taką samą stawkę. Wynosi ona 170 zł.

Brak kody 96 i zbyt ciężka przyczepa to brak... prawa jazdy!

Kod 96 w prawie jazdy kategorii B daje kierowcy większe uprawnienia i może ustrzec go przed solidnym mandatem. Jazda zbyt ciężkim zestawem pojazdów w przypadku klasycznej kategorii B oznacza prowadzenie bez koniecznych uprawnień. A to wiąże się z mandatem sięgającym kwoty co najmniej 1500 zł. Obligatoryjny jest też zakaz prowadzenia pojazdów.