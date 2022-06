Uciekał przed policją z Grójca do Warszawy. Rajd zakończył na nieoznakowanym radiowozie

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Jazda po alkoholu jest głupim pomysłem. Tak samo jak uciekanie przed policją. Najwyraźniej pewien kierowca BMW zdecydował się połączyć te dwie czynności, co nie skończyło się dla niego dobrze.

Zobacz wideo Policja ścigała galopujące... kuce. Nietypowy pościg ze szczęśliwym zakończeniem

Do zdarzenia doszło 5 czerwca około godziny 23. Policjanci z Grójca zauważyli na trasie dziwnie zachowujące się czerwono-czarne BMW. Postanowili w takim razie skontrolować samochód i kierowcę. Po uruchomieniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych chcieli zmusić kierowcę do zatrzymania. On jednak miał zupełnie inny plan.

Kierowca BMW zaczął uciekać prosto przed siebie stwarzając zagrożenie dla siebie, policjantów i innych uczestników ruchu.

W taki sposób przejechał około 50 km, bo tyle jest pomiędzy Grójcem i Warszawą. Już o 23:45 pościg zakończył się w Warszawie na rondzie na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Sasanki. BMW wjechało prosto w Kie. Na nieszczęście mężczyzny był to nieoznakowany radiowóz. Siła uderzenia jednak był na tyle duża, że przy okazji uszkodzona została jeszcze taksówka marki Toyota.

Pijany kierowca w Mustangu. Zakończył jazdę w efektowny sposób na słupie energetycznym

W tym miejscu zakończył się pościg. Na miejsce zdarzenia wezwane zostało pogotowie, ale całe szczęście nikomu nie trzeba było udzielić poważniejszej pomocy.

Po zatrzymaniu mężczyzny, jeszcze na miejscu wypadku został przebadany na obecność alkoholu w organizmie. Mężczyzna mógł „pochwalić się" wynikiem 2 promili. Samochód, którym podróżował przystosowany był do driftu. Na jego karoserii znalazło się wiele naklejek w tym „Zap…..am z głową". Najwyraźniej nie.

Teraz sprawą zajmuje się Komenda Rejonowa Policji Warszawa III. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności, wysoki mandat, punkty karne i zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat. Ilość alkoholu w jego organizmie kwalifikowana jest jako przestępstwo.

Z całej sytuacji należy cieszyć się, że nikt nie został ranny i nie doszło do tragedii.