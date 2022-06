Warszawa. Radni szykują zmiany w strefie parkowania. Kierowcy nie będą zadowoleni

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Uważacie, że parkowanie w Warszawie jest drogie? 3,90 zł za godzinę postoju to dużo? To trzymajcie się mocno, bo już w czwartek Rada Warszawy będzie głosowała nad uchwałą dotyczącą podniesienia opłat parkingowych, wysokości mandatów za nieopłacenie postoju i rozszerzeniu Stref Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN).

Co miałoby się zmienić w związku z wysokością opłat? Cena za godzinę postoju miałaby wzrosnąć do 4,50 zł. Za drugą godzinę wynosiłaby 5,40 zł, trzecia – 6,40 zł, a czwarta i każda kolejna 4,50 zł. Obecnie jest to 3,90 zł za pierwszą oraz czwartą i każdą kolejną, za drugą 4,60 zł, a za trzecią 5,50 zł.

To co się nie zmieni to czas w jakim będzie trzeba uiszczać opłaty – od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20. Zatem za 12 godzin postoju przy nowych, ewentualnych stawkach należałoby zapłacić 56,80 zł.

Mieszkańcy jednak mogą spać spokojnie, abonament dla nich nie wzrośnie. Uchwała zakłada również, że nie będzie trzeba wkładać biletu za okno ani informacji o płatności mobilnej.

Kolejnym punktem, który ma się zmienić są wysokość mandatu za nieopłacony postój. Obecnie wynosi on 250 zł, a jeśli zapłaci się w przeciągu 7 dni od otrzymania to zapłacić należy 170 zł. Po zmianach mandat wynosiłby 300 zł, a ulga za wcześniejszą wpłatę miałaby wartość 200 zł.

Co ciekawe, podwyższenie opłat za postój miałoby wejść w życie 15 sierpnia tego roku. Wyższe mandaty natomiast od 2 stycznia przyszłego roku.

Jednak to nie wszystko ze zmian. ZDM chciałoby poszerzyć strefy SPPN. Chodzi o dwa regiony miasta – Mokotów i Praga Północ. Na Mokotowie strefa SPPN obejmowałaby Dolny Mokotów (do ul. Gagarina) oraz Górny Mokotów (do ul. Różanej).

Co się tyczy Pragi Północ to strefa byłaby rozszerzona o plac Hallera (ulice Jagiellońska, Ratuszowa, 11 Listopada i Starzyńskiego).

Wszystko jednak zależy od radnych na głosowaniu w czwartek. Zmiany są argumentowane zmniejszeniem ilości spalin, bezpieczeństwem, większą rotacją i ułatwieniem dla mieszkańców. Co z tego wyjdzie okaże się już za kilka dni.