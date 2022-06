Pylony grozy i paliwo po 10 złotych za litr. PKN Orlen wyjaśnia

Ceny paliw to temat, który od kilku tygodni elektryzuje kierowców w Polsce. W ocenie ekspertów będą nieuchronnie zbliżać się do poziomu 8 złotych za litr, ale już teraz z wielu miejscach w Polsce taka cena pojawia się na dystrybutorach.

To wszystko ma związek z rekordowymi podwyżkami hurtowych cen paliw. Ceny metra sześciennego benzyny bezołowiowej urosły w ciągu miesiąca o prawie 1,3 tys. złotych, a olej napędowy jest droższy o prawie 300 złotych. Wśród powodów wzrostów cen paliw wymienia się czynniki globalne, m.in. sezonowy popyt na paliwa, ograniczone zapasy paliw gotowych oraz sankcje na rosyjskie produkty ropopochodne.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Waldy Dzikowski opublikował na Twitterze zdjęcia dwóch pylonów przy stacji benzynowej. Na jednym z nich można zobaczyć dodatkowe miejsce na kolejną cyfrę. Taki wyświetlacz mógłby prezentować dwucyfrową cenę za litr paliwa. Na przykład ponad 10 złotych za litr.

Orlen już przygotowany na "jedynkę" z przodu na wyświetlaczach - po lewej wyświetlacz stacji w marcu, po prawej w czerwcu.

- możemy przeczytać na Twitterze posła Dzikowskiego. Koncern paliwowy PKN Orlen bardzo szybko zareagował na publikację.

Uprzejmie informujemy, że PKN ORLEN na dwóch MOP-ach w okolicach Łodzi PKN ORLEN testuje możliwość prezentacji na pylonach cenowych dodatkowych informacji dla kierowców. Chodzi m.in o oznaczenia i symbole paliw zgodne z unijnym przepisami. Nowe pylony pojawią się również na stacjach w Krakowie, ale w tym przypadku wymiana ma związek ze zmianą lokalnych przepisów, a konkretnie z tzw. uchwałą krajobrazową, która wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. W związku z tym dotychczasowe pylony o wysokości 8 metrów zostaną wymienione na niższe, 6-metrowe i na nich nie będzie możliwości prezentacji dodatkowych informacji.

- poinformował zespół prasowy PKN Orlen w oświadczeniu przesłanym do mediów. Nowe pylony pojawiły się w Poznaniu przy ul. Krzywoustego, a także w Warszawie przy ul. Grzybowskiej.

Sytuacja na rynku paliwowym jest nadal bardzo dynamiczna i niepewna. Dlatego władze postanowiły przedłużyć tarczę antyinflacyjną, która zakłada sprzedaż paliw z obniżonym do 8 proc. podatkiem VAT (normalna stawka to 23 proc.). Aktualne zasady będą obowiązywać do 31 lipca 2022 roku.