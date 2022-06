Polacy chętnie kupują auta segmentu premium. Te modele sprzedają się najlepiej

Na przestrzeni ostatnich miesięcy, auta segmentu premium mają rekordowo wysoki udział w sprzedaży nowych samochodów w Polsce. Może to być efekt małej dostępności podzespołów, które priorytetowo trafiają do droższych samochodów, przez co te, są po prostu dostępne.

Choć sprzedaż samochodów premium odnotowała w kwietniu i maju niewielki spadek, to wciąż utrzymuje się ich duży udział w sprzedaży nowych aut w Polsce. W maju 2022 roku w naszym kraju zarejestrowano 41 199 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t. Oznacza to spadek o ponad 12 proc. względem poprzedniego roku oraz wzrost o 3,6 proc. względem kwietnia. Samar podaje natomiast, że aut z segmentu premium przybyło w maju 8 080 sztuk, co oznacza, że ich udział w całym rynku wyniósł niemal 20 proc.

Auta z wyższej półki miały trzeci po marcu i kwietniu br. najwyższy w historii udział w rynku nowych samochodów osobowych - podaje Samar. Liczba zarejestrowanych nowych samochodów premium w maju bieżącego roku była o 3,78 proc. mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a także o 2,56 proc. mniejsza w porównaniu z majem ubiegłego roku.

IBRM Samar przygotował także zestawienie marek i modeli najchętniej wybieranych przez Polaków w maju oraz w całym roku 2022. Zróżnicowanie modeli jest spore, ale wyraźnie widać dominację SUV-ów. Jakie auta wybierali Polacy?

Ranking modeli - rejestracja w maju 2022 roku (po myślniku liczba sprzedanych egzemplarzy)

Volvo XC60 - 456 Mercedes GLC - 347 BMW Seria 3 - 334 Audi A4 - 314 Audi Q5 - 288 BMW X5 - 287 Audi Q3 - 274 Mercedes E Klasa - 239 Audi A3 - 210 Audi A6 - 207

Ranking marek (rejestracja w maju 2022 roku)

Mercedes - 1 960 BMW - 1 956 Audi - 1 697 Volvo - 921 Lexus - 421 Mini - 283 Porsche - 243 Land Rover - 239 Alfa Romeo - 158 DS - 98

Ranking modeli (rejestracja w 2022 roku)

Volvo XC60 - 2 424 BMW Seria 3 - 1 663 BMW X3 - 1 434 Audi Q5 - 1 334 Volvo XC40 - 1 268 Mercedes GLC - 1 264 Audi A3 - 1 214 BMW X5 - 1 180 Audi Q3 - 1 128 Mercedes C Klasa - 1 050

Ranking marek (rejestracja w 2022 roku)