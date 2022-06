Zapomnisz okularów, a masz w prawie jazdy wpis w rubryce 12? Mandat

Porady związane z przepisami o ruchu drogowym publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Kiedyś w liceach panowała dość ciekawa moda. Otóż 18-latek, który zdał egzamin na prawo jazdy, musiał przynieść dokument do szkoły i pokazać go wszystkim kolegom z klasy. I tylko wyobraźcie sobie te zazdrosne spojrzenia kolegów, którzy jeszcze pełnoletniości nie osiągnęli. Oni nie mogli pojawić się w WORD-zie, zdać egzaminu i prowadzić samochodu.

Prawo jazdy jest? Tak! Kto by się przejmował kodem...

Wstępniak prowadzi nas do jednego wniosku. Każdego interesuje prawo jazdy i rodzaj posiadanych przez kierowcę uprawnień. Kto by sobie zaprzątał głowę jakąś rubryką 12., która na domiar złego pojawia się na samym dole dokumentu i to jeszcze na odwrocie. Tyle że to poważny błąd. Bo właśnie w rubryce 12. pojawiają się tzw. kody ograniczeń. Kody, które warunkują to, pod jakimi warunkami kierujący ma możliwość prowadzenia pojazdów.

Kody w prawie jazdy mają przeróżny charakter. Kod 01.06 oznacza, że kierujący może prowadzić tylko w okularach lub szkłach kontaktowych, 05.01 wskazuje że może prowadzić tylko w godzinach dziennych, a 78 pozwala na kierowanie tylko autami posiadającymi przekładnię automatyczną.

Kod w prawie jazdy a okulary. Możliwości jest aż sześć

Z punktu widzenia tego materiału kluczowe są kody z kategorii 01 dotyczące wymaganej korekty wzroku. Ich lista wygląda następująco:

01.01 - okulary.

01.02 - soczewki kontaktowe.

01.03 - szkła ochronne.

01.04 - szkło matowe.

01.05 - przepaska na oko.

01.06 - okulary lub szkła kontaktowe.

Kod w prawie jazdy dotyczący okularów musi być czterocyfrowy

Aby wyjaśnić ich fenomen, należy zrobić dwa obostrzenia. Po pierwsze aby kody miały pełną moc prawną, w prawie jazdy w rubryce 12. musi się pojawić oznaczenie czterocyfrowe. Jeżeli lekarz w czasie badania określi wadę kodem 01, policjanci nie będą mogli go egzekwować. Po drugie wpisanie kodu np. 01.01 oznacza, że kierowca może prowadzić tylko w okularach. Choć to stwierdzenie nie oddaje pełnego sensu prawnego. Bo raczej należałoby stwierdzić, że przy kodzie 01.01 kierujący ma tylko wtedy uprawnienia do kierowania, gdy posiada założone okulary korekcyjne.

Kod w prawie jazdy a brak okularów to mandat i sprawa w sądzie

Pojawienie się kodu w prawie jazdy oznacza, że w sytuacji w której kierujący nie dostosuje się do ograniczenia, a będzie prowadzić pojazd, prowadzi go bezprawnie. Będzie zatem potraktowany jak ktoś, kto wsiadł do samochodu bez prawa jazdy. To z kolei rodzi poważne konsekwencje. Przede wszystkim kierującemu grozi co najmniej 1,5 tys. zł mandatu. Maksymalna kwota to 5 tys. zł. Poza tym auto trafi na parking depozytowy, a ukarany także do... sądu.

Tak, sądu. Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnień powoduje uruchomienie art. 94 par. 3 ustawy Kodeks wykroczeń. A w jego głos kierujący musi mieć również orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.