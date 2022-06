Kreatywne Jazdy z BMW. Firma promuje młode talenty

Kreatywność to niezła jazda! Wiedzą o tym najlepiej artyści, którzy odnajdują w niej na co dzień napęd do działania i tworzenia. Podczas pierwszej edycji festiwalu BMW Kreatywne Jazdy swoją definicją kreatywności podzielili się w inspirujących Masterclassach artystyczni przyjaciele marki BMW: Brodka, Maciej Musiałowski, Krzysztof Zalewski, Jakub Józef Orliński, Agnieszka Kulesza i Łukasz Pik.

REKLAMA

Najistotniejszą częścią festiwalu BMW Kreatywne Jazdy jest odkrywanie i wspieranie młodych talentów. W ramach festiwalu zorganizowany został konkurs kierowany do szeroko pojętej klasy kreatywnej. Młodzi artyści, studenci szkół artystycznych i wszyscy, którzy czują w sobie twórczą moc, zostali zaproszeni do wyrażenia swoich kreatywnych wizji w trzech kategoriach: plakat, video intro oraz jingle.

Teraz pora na Twój udział! Zobacz, jak rozumieją kreatywność uczestnicy festiwalu BMW Kreatywne Jazdy, wybierz swoich faworytów i zagłosuj na najlepsze prace!

Już teraz można obejrzeć zgłoszone prace i oddać swój głos pod adresem www.bmwkreatywnejazdy.pl. Festiwal potrwa do 9 czerwca.

Festiwal BMW Kreatywne Jazdy fot. BMW