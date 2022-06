Można kupić, ale i sprzedać auto bez wychodzenia z domu. Trzeba je jeszcze sprawdzić

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Kupno używanego samochodu wiąże się z dużą niewiadomą co do jego stanu. Niekiedy można kupić „kota w worku". Są jednak firmy, gdzie można kupić już sprawdzony samochód albo sprzedać swój. Jednak, aby to zrobić, ktoś musi go sprawdzić czy się w ogóle nadaje.

Spotawheel to platforma zajmująca się sprzedażą samochodów, ale i odkupem od właścicieli. Każdy samochód oferowany przez tę firmę musi być sprawdzony pod kątem technicznym. Jednak problem polegał na tym, że firma miała za mało punktów, gdzie mogłaby sprawdzać wspomniane samochody.

I w tym momencie na ratunek przychodzi druga firma – Autotesto, która zajmuje się takimi inspekcjami. Klienci Spotawheel mogą umówić taką usługę w dowolnym miejscu i terminie.

Jak mówi Radosław Grzela, General Manager Spotawheel w Polsce: Zależało nam na zaoferowaniu naszym klientom jak najprostszego i bezproblemowego sposobu sprawdzenia auta przed sprzedażą. Spotawheel posiada w tej chwili siedem własnych punktów inspekcji samochodów. Dzięki nawiązaniu współpracy z Autotesto w tej chwili możemy zaproponować właścicielom sprawdzenie auta w dowolnie wskazanym miejscu i czasie. Pomimo tego, że nasza współpraca trwa od niedawna, pozytywne jej efekty były widoczne niemal od razu i przyczyniły się do wzrostu wskaźników sprawdzonych i zakupionych przez nas aut.

Wspólną cechą dla obu firm jest skoncentrowanie na nowych technologiach. Do inspekcji samochodów wykorzystywany jest specjalny algorytm, który na podstawie danych jest w stanie wycenić każdy samochód.

Autotesto dysponuje siecią ponad 250 ekspertów w całej Polsce. Samochód weryfikowany jest m.in. pod kątem wizualnym, eksploatacyjnym oraz możliwych uszkodzeń. Wynikiem każdorazowej usługi jest powstanie szczegółowego raportu z inspekcji, który klient otrzymuje maksymalnie do 48 godzin od momentu przyjęcia realizacji. Zawarte w nim informacje dotyczą m.in. stanu karoserii, szyb, oświetlenia, kół i ogumienia, komory silnika oraz podwozia. Eksperci weryfikują wiarygodność dostarczonej do wglądu dokumentacji oraz to, czy jest kompletna. Na jej bazie uzupełniane są podstawowe informacje o pojeździe, a wszelkie braki i uwagi są odpowiednio odnotowywane.

Współpraca między Spotawheel a Autotesto rozpoczęła się w lutym tego roku. W marcu odbyły się pierwsze testowe inspekcje. Obecnie oferta obejmuje cały kraj.