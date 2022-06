Kosztowny wypadek podczas Gumball 3000. Zderzyły się McLaren, Lamborghini i BMW [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Gumball 3000 to impreza, w której biorą udział znani, a także bogaci. Jest to wyścig, który obejmuje cały świat, a czasem tylko Stany Zjednoczone. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się uczestnicy tego wydarzenia budzi duże zainteresowanie wśród miłośników motoryzacji. Niestety, tam, gdzie szybkie samochody, tam dochodzi niekiedy do kolizji. I właśnie podczas tego wydarzenia doszło ostatnio do kosztownego wypadku trzech supersamochodów.

Do zdarzenia doszło 31 maja w okolicach Atlanty. Dokładniej na ulicy w Atlantic Station w stanie Georgia, tuż za Atlantą. W tył Lamborghini Aventador SV uderzył McLaren 570S. Kierowca Lamborghini próbował zjechać na środkowy pas i wtedy doszło do wypadku.

Uderzenie było na tyle mocne, że McLarena odrzuciło i wjechał w BMW i8, które poruszało się na skrajnym prawym pasie.

Pomimo groźnie wyglądającego zdarzenia, jak wynika z raportów policji, nikomu nic się nie stało. Jednak kierowca Aventadora odpowie za niewłaściwą próbę zmiany pasa, a kierowca McLarena odpowie za zbyt szybką jazdę. Kierowca BMW i8 jest niczemu winną ofiarą tego niefortunnego zdarzenia.

Patrząc na drugie nagranie można zauważyć jak to dokładnie przebiegało i pokazuje nam szerszy obraz całego zdarzenia. Można mieć wrażenie, że powodem kraksy była Kia Soul, która jechała środkowym pasem. Jechała za wolno jak na standardy kierowcy McLarena, który musiał (a właściwie chciał) ją wyprzedzić i właśnie wtedy doszło do wypadku. Części rozbitych samochodów leżały na ulicy.

Lamborghini wjeżdżając na lawetę zostało jeszcze dodatkowo porysowane. Jednak to najmniejsze zmartwienie właściciela tego pojazdu.

Ogólnie zniszczenia tych trzech samochodów wyceniono na ponad milion dolarów.